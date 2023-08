Kutter und Marinkovic - Rückkehr zweier Hoffnungsträger beim TSV Murnau

Von: Andreas Mayr

Jubeln sie wieder gemeinsam? Georg Kutter (Mitte) und Michael Marinkovic (r.) fehlten den Murnauern zuletzt merklich. FOTO: Andreas mayr © Andreas mayr

Auf diese Nachricht haben diejenigen, die es mit dem TSV Murnau halten, sehnlichst gewartet. In Penzberg kehren die beiden Topspieler zurück.

Garmisch-Partenkirchen – Auch wenn Michael Marinkovic und Georg Kutter zunächst auf der Bank Platz nehmen. Kutter trainiert seit ein paar Tagen schmerzfrei – und nur das zählt. Denn fußballerisch gibt es trotz vier monatiger Pause keine Zweifel ob seiner Klasse.

Kutters Schlagkraft im Angriff ging Murnau ab. Beinahe jeder Gegner merkte in der Rückrunde an, dass der Emporkömmling berechenbar geworden ist. Ohne Kutter fehlt Murnau der Spritzer Improvisationskunst. Alleine mit seiner körperlichen Begabung, seiner Wucht vermag er für Panik beim Gegner zu sorgen. Kaum überraschend also, dass die größten Mängel der Murnauer bislang im Angriff auftreten. Bei der Lösung sieht Coach Martin Wagner Kutter nur als Beiwerk. Ein paar Wochen werden noch vergehen, bis der Mann wieder voll einsatzfähig ist. Nein, Wagner setzt in der Dürreperiode auf ein anderes Mittel: auf Standards. „Mein Ansatz ist: Wir müssen Tore erzwingen.“ Vom Innenverteidiger bis zum Stürmer soll sich jeder Spieler angesprochen fühlen. Zumal die Abwehr von Eckbällen und Freistößen vorige Saison zu den Schwachstellen der Penzberger zählten.

Niemand verfällt beim TSV Murnau nach zwei Niederlagen in Panik

Der FCP versteht sich als Vertreter des Offensivfußballs. Coach Simon Ollert hat das vor dem Saisonstart schön ausgedrückt. Lieber gewinne er mit einigen Gegentoren als mit 1:0. Die Leute sollen unterhalten werden, wenn sie Penzberg Fußball spielen sehen. Wobei die Leistungen schon wieder arg variieren. Einem starken Auftakt gegen Neuhadern folgte ein schwacher Auftritt in Deisenhofen (1:4), nachdem Ollert recht deutlich seine Mannen zurecht stutze, weil sie eigensinnig vom Plan abgewichen waren. Beide Teams, sagt Wagner, „sind lieber in der Offensive daheim“, entsprechend schärft Murnau seine Klingen. Der Coach spekuliert mit dem Gedanken, einen zweiten Stürmer aufzustellen. Beim Gegner, seinem Ex-Klub, sieht er sehr viel Talent wie Erfahrung aus Bayern- und Regionalliga, er zählt etwa Franz Fischer, Josef Siegert und Dominik Bacher auf. Umso wichtiger wertet er die Rückkehr von Marinkovic. „Seine Ruhe und Erfahrung macht den Unterschied.“ Wahrscheinlich wird er den früheren Profi im Laufe der Partie einwechseln.

Vor Murnau liegen außergewöhnliche Tage mit zwei Spielen unter der Woche. Angesichts des enttäuschenden Starts mit null Punkten ein willkommener Bruch für die Drachen. „Gar nicht so schlecht, mal ein freies Wochenende zu haben“, sagt Wagner. Außerdem gebe es nichts Schöneres als ein Fluchtlichtderby im Spätsommer, so ging’s ihm jedenfalls als Spieler. „Ich habe die geliebt. Das sind die Partien, für die man trainiert.“ Zwischen beiden Klubs haben sich nicht nur wegen der lokalen Nähe zahlreiche Verbindungen gesponnen. Efe Kurtar etwa wechselte im Sommer zum TSV, während einer seiner besten Freunde (Ugurkan Verep) nach Penzberg heimkehrte. „Hat uns geärgert, dass wir nicht zusammen spielen“, sagt Kurtar. Er beschreibt die Gefühlslage im Murnauer Lager sehr gut. Niemand verfällt in Panik nach zwei Niederlagen. Vielmehr könne das ein Ausblick auf die Zukunft sein. „In der Liga werden die ganze Saison Teams verlieren, von denen man es nicht erwartet.“ Kurtar glaubt an eine extrem ausgeglichene Bezirksliga – inklusive einer Murnauer Rückkehr zu siegreichen Zeiten. (ANDREAS MAYR)