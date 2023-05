TSV Murnau: Ladehemmung gegen Denklingen kostet die nächsten Punkte

Von: Andreas Mayr

Teilen

Bekam viel Lob: U19-Verteidiger Christoph Greinwald machte gegen Denklingen ein gutes Spiel. Foto: ANDREAS Mayr © ANDREAS Mayr

Der TSV Murnau konnte in der Bezirksliga gegen den VfL Denklingen aus seinen zahlreichen Torchancen nicht genügend Profit für einen Sieg schlagen.

Murnau – Was hat nur den TSV Murnau befallen? Eine „Seuche am Fuß“ nennt es Trainer Martin Wagner. Irgendwie ist dem TSV in der Rückrunde die Treffsicherheit abhandengekommen. Während den jungen Wilden im alten Jahr zehn Partien mit drei oder mehr Treffern gelangen, sind’s heuer nur mickrige zwei. Beim 2:2 gegen den VfL Denklingen lieferte Murnau wieder genügend Beispiele, wieso es gerade nicht funktioniert vor dem Tor. Alleine fünf Hochkaräter zählte Wagner in 90 Minuten. Keine einzige dieser Chancen verwandelte sein Team.

TSV Murnau: Standards entscheiden das Spiel

Beide Murnauer Buden von Manuel Diemb (27.) und Roman Trainer (90.) – wie sowieso alle vier Tore des Tages – fielen nach einem Freistoß. Letztlich ließ sich die gesamte Partie auf dieses Team-übergreifendes Thema herunterbrechen. Markus Ansorge, Trainer der Gäste, hat eine sehr gute Erklärung dafür. „Jeder hat seine Spezialisten.“ Beim VfL etwa Simon Ried, der Top-Torjäger, der einen Freistoß zum 2:1 ins Kreuzeck schoss. Bei den übrigen drei Treffern gelangte der Ball jeweils per Flanke an den zweiten Pfosten, wo die Torschützen zum passenden Zeitpunkt einliefen und per Kopf oder Fuß vollstreckten. „Beide Teams hatten die gleichen Probleme. Das war schwer zu verteidigen“, betont Ansorge.

Abseits der ruhenden Bälle dominierte der TSV über längere Phasen das Duell. Die wieder erstarkten Murnauer lieferten „eines der besten Spiele“, wie ihr Coach erkannte. Es ehrt Ansorge, dass ihm der Realitätssinn auch nach so einer Partie nicht abhanden gekommen ist. „Ein glücklicher Punktgewinn“, gibt er zu Protokoll. Den besseren Fußball gepaart mit den besseren Chancen zeigten die Gastgeber vom TSV. Der Ausgleich in der 90. Minute, sagt Ansorge, „war mehr als verdient für Murnau“. Entsprechend ärgerte sich Kollege Wagner über die verschenkten Zähler. So lange er nachdachte, an mehr Denklinger Chancen als die, die zu den zwei Toren führten, erinnerte er sich nicht. „Der Gegner macht uns vor, wie Effizienz geht.“ Gerade in Halbzeit zwei beim Stand von 1:1 sprangen drei wirklich sehr gute Chancen heraus. Die gefährlichsten für Thomas Bauer und Tadeus Henn, zwei Mittelfeldspieler, die nicht gerade für ihren Torriecher bekannt sind.

Zwei Punkte analysierte Wagner, die im Grunde für die gesamte Rückrunde gelten. „Es geht auch um die Qualität“, sagt der Coach. Ein Mann wie Georg Kutter vollstreckte solche Möglichkeiten im Vorbeigehen. Nur fehlt der verletzt. Vielleicht – mit Blick auf die neue Saison – ist das gar nicht schlecht, dass nun andere, jüngere in Kutters Position rutschen müssen. Henn etwa spielt bei Wagner deutlich offensiver als unter Vorgänger Sven Teichmann. „Ich sehe ihn im Training, was der da für einen Super-Abschluss hat. Da macht er solche Dinger. Und er wird sie auch im Spiel machen“, sagt Wagner. Als Zweites schnitt er mal wieder das Thema Fitness an. „Da fehlen die letzten paar Prozent beim Abschluss.“

TSV-Trainer Wagner lobt Christoph Greinwald: „Über 90 Minuten ein bockstarkes Spiel“

Ein paar positive Aspekte nahm er aber auch mit ins Saisonfinale. Da wäre der Kampfgeist. Der TSV kämpfte sich vom 1:2 zurück und ging selbst in der Nachspielzeit noch volles Risiko. „Das macht uns aus, ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen.“ Zuletzt gab’s mächtig Lob für Christoph Greinwald, den Verteidiger aus der U19. Wagner sagt: „Über 90 Minuten ein bockstarkes Spiel.“ (Andreas Mayr)