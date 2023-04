TSV Murnau siegt, verliert aber doppelt am Grünen Tisch – Doppler: „Finde ich ein bisschen schwach“

Von: Andreas Mayr

Annika Doppler spielte bereits für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. © TSV Murnau

Die Frauen des TSV Murnau feiern einen Sieg, müssen aber zugleich zwei Niederlagen durch Verbandsentscheidungen hinnehmen. Annika Doppler ist enttäuscht.

Murnau – Eine Begegnung am Wochenende, aber drei Ergebnisse für die Murnauer Landesliga-Fußballerinnen. Wie kommt’s? Während der TSV seine Heimpartie gegen Annhausen 2:1 gewann, kassierte er am Grünen Tisch zwei Niederlagen. Die abgesagten Duelle mit Forstern und Thenried wertet der Verband zugunsten der Gegner, weil beide keinen Nachholtermin akzeptierten.

„Finde ich ein bisschen schwach, aber da können wir nichts machen“, sagt Spielertrainerin Annika Doppler. Womöglich half die Wut im Bauch im Duell mit Aufsteiger Annhausen, ein unangenehmer Kontrahent, der auf körperliches Spiel sowie lange Bälle setzt. „Uns war klar, dass es auf einen Fight hinausläuft. Hauptsache irgendwie gewinnen.“ Das gelang am Ende auch – in besonders dramatischer Weise.

Nach Rückstand (65.) glich Doppler in Minuten 83 zunächst aus. Mindestens zur Hälfte gehört das Tor Josefine Platz, die den Ball bei einem Freistoß zielgenau an den zweiten Pfosten drehte. Auch sonst war ihr Auftritt einwandfrei. In einem sehr hektischen Spiel war sie eine der wenigen, „die Ruhe reingebracht hat“, lobt Doppler.

Kurz darauf schoss die Spielertrainerin dann sogar noch das Siegtor (87.). Einen langen Ball nahm sie mit dem Kopf an, umkurvte eine Gegnerin und schloss volley ins kurze Eck ab. „Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass wir noch gewonnen haben, sagt Doppler nach ihrem Traumtor. (am)