Eine Chance gibt’s noch für die Frauen des TSV Murnau

Von: Andreas Mayr

Sagen wir’s so: Die Murnauer Fußballerinnen sind schwer zu erklären. Dem Zweiten aus Obereichstätt vermiesten sie mal eben die letzte Chance auf die Meisterschaft, selbst verbleiben sie nach dem 1:1 aber auf einem Abstiegsplatz.

Obereichstätt – Die letzte Chance auf den Klassenerhalt gibt’s nächste Woche gegen den SV Kirchberg, den Murnau selbst zum Meister gemacht hat.

„Eine richtig geile Mannschaftsleistung“, lobt Trainerin Annika Doppler. Entscheidende Spielerin beim TSV war eine Neue, die gar nicht so neu ist. Die ganze Rückrunde trainiert Anna Seidl bereits mit dem Team, war allerdings erst jetzt einsatzberechtigt, weil sie im Dezember 2022 noch für einen niederländischen Klub aufgelaufen war. Die Sperre lief nun aus. Nach einem Freistoß von Celina Costantini staubte sie ab. In Hälfte zwei dominierte der Zweite, scheiterte aber in mindestens fünf aussichtsreichen Szenen an der überragenden Torfrau Laura Dessel.

Nur einmal kassierte sie einen Gegentreffer. Das Unentschieden aber hielt bis zum Ende, weil diesmal „keine aufgegeben hat“, lobt Spielertrainerin Doppler. am