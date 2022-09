Murnaus Trainer spielt 17 Tage Schlagzeug auf der Wiesn – Wasser hilft gegen das Kopfweh

Die zwei Welten: Schlagzeuger auf der Wiesn in der Kapelle von Sepp Folger und Fußballtrainer an der Seitenlinie – Michael Schmid ist beides gerne. © Privat

Für die Familie Schmid hat sich die Wiesn in diesem Jahr auf alle Fälle gelohnt. Nach einem der rauschenden Abende brachte Papa Michael Schmid ein Foto von Enrico Maaßen mit.

Hofheim – Der ist Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Die Schwaben wiederum sind der Lieblingsverein von Sohn Raphael. „Ein glühender FCA-Fan“, verdeutlicht Papa Schmid.

Maaßen und seine Kollegen aus Augsburg saßen mit ihrem Hauptsponsor in der „Fischer Vroni“, dem Bierzelt gleich links neben dem Eingang zum Oktoberfest. Warum Schmid, seines Zeichens Fußballtrainer beim TSV Murnau, die Augsburger auf der Wiesn traf, ist schnell erklärt: Seit 20 Jahren ist er in der „Fischer Vroni“ für die Stimmung mitverantwortlich. Als Schlagzeuger der Münchner Musikanten von Dirigent Sepp Folger spielt er zwei Wochen lang an jedem Tag auf dem Oktoberfest.

Begonnen hat alles mit einem Hilferuf. Sepp Folger, seit 1989 mit seiner Kapelle im Zelt aktiv, fragte an, ob Schmid nicht einen Abend aushelfen könne, weil ein Schlagzeuger ausgefallen war. So läuft das heute auch. Allerdings nur, wenn Schmid als Fußballtrainer der Murnauer Reserve oder der U19 mal nicht kann. „Ich war anscheinend nicht so schlecht“, scherzt er. Dazu muss man wissen, dass der gebürtige Peitinger in der Musikerbranche kein Unbekannter ist. Mit seiner Band „Livetime“ hat er Olympiaempfänge für Magdalena Neuner und Niki Hosp begleitet. In den 1990ern war er drei Jahre als Berufsmusiker beim Bundeswehr-Musikkorps in Ulm angestellt. Danach arbeitete er einige Zeit als selbstständiger Musiklehrer mit bis zu 40 Schülern pro Woche.

Der Weg in Richtung Musik war eh vorbestimmt. Sein Vater, ebenfalls Schlagzeuger, ließ ihn früh ans Instrument ran, das zuhause rumstand. „Mit vier hab ich angefangen, auf das Teil zu hauen“, sagt Schmid, der mittlerweile im Spatzenhauser Ortsteil Hofheim wohnt. Sein kleiner Sohn, gerade drei Jahre alt, hält bereits die Drumsticks in der Hand.

Einziger Nachteil seines Jobs: Gemeinsam auf das Oktoberfest können die Schmids nicht. Die Wiesn von außen kennt er praktisch nicht. Dafür haben ihm seine Burschen am Wochenende im Fernsehen zugesehen, wie er beim traditionellen Platzkonzert zu Füßen der Bavaria auf die Pauke haute. „Das ist schön, wenn die beiden Jungs den Papa sehen.“

So ein Job in der Kapelle ist keine Kleinigkeit. Vor den Festwochen trifft sich die Rhythmusgruppe, spricht über die neuen Lieder, die ins Repertoire kommen. 1989, als Sepp Folger anfing, schnatterte die ganze Landeshauptstadt über die Münchner Musikanten, die als Erste aktuelle Kracher mit Blasinstrumenten aufführten. Bei zwei, drei großen Proben kurz vor dem Start schnüren sie ihr Programm fest. Das gestaltet sich jeden Tag sehr ähnlich. Gegen 11 Uhr wird hergerichtet, eine Stunde später legen die Musiker los: erst traditionelle Stücke, Märsche, Polka, Böhmischen Traum, etwas Gemütliches zum Essen. Abends schwenkt der Stil dann mit einem Schlenker über Unterhaltungsmusik zur Feiermucke. „Ab 19.30 Uhr ist wirklich Party“, sagt Schmid, der im richtigen Berufsleben als Kassenverwalter beim Markt Peiting angestellt ist. Für die Wiesn sind alljährlich zwei Wochen Urlaub reserviert.

Stressig ist das schon: Bis 22.30 Uhr geben die Musiker richtig Gas. „Was ich von meinen Fußballern verlange, brauch ich selbst auch: gute Kondition“, scherzt Schmid. Er hat sich seine Routinen zurechtgelegt, trinkt den ganzen Abend über etwa nur Wasser, davon reichlich. „Das braucht man. Sonst ist die Gefahr da, dass du Kopfweh kriegst.“ Außerdem schmeckt ihm das Bier eh nicht, aber das nur am Rande. Am liebsten gibt er den Takt zu Peter Schillings „Major Tom“ vor, wo dann die Feierwütigen völlig losgelöst auf den Bänken tanzen. „Da geht’s mega ab.“

In diesem Jahr sind’s 17 Tage am Stück für Schmid und seine Kollegen. „Das ist unglaublich anstrengend und bringt dich körperlich ans Limit.“ Jahrelange Vorbereitung brauche es, um die Wiesn-Wochen gesund und gut zu überstehen, versichert Schmid. Gleichzeitig sei das Oktoberfest aber auch nicht zu toppen. Wo spielt man schon als Hobbymusiker jeden Abend vor über 3000 Menschen?

Nach der Wiesn bedeutet im Fall von Michael Schmid übrigens vor der Wiesn. Denn nach dem Oktoberfest in München fliegt er mit seiner Band für sechs Tage zu einem Bierfest nach Florida. Einen Unterschied zum Original gibt’s: Dort spielen sie nur vier Stunden am Abend – und fast ausnahmslos altes Liedgut. Schmid sagt: „Bei uns dreht die Menge durch, wenn du Layla spielst, da drüben wollen sie den Schneewalzer hören.“