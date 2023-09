„Eine Charakterleistung von uns“ - TSV Murnau nimmt Pasing nach perfekter Planänderung auseinander

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Seine Einwechslung brachte nochmals neuen Schwung: Nur vier Minuten auf dem Platz, da traf Tadeus Henn für den TSV Murnau. Es war das 0:4 beim Gastspiel in Pasing. FOTO: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Murnau tat sich gegen die DJK Pasing lange schwer. Nach der Pause steigerten sich die Drachen, feierten einen Kantersieg und klettern auf Rang drei.

München – Erfolgreich ist nicht immer derjenige, der im Vorfeld den besten Plan hat. Oftmals entpuppt sich nämlich das Erwartete als falsch. Dann gilt es, die neue Situation zu analysieren, die gesammelten Fakten zu interpretieren und schlussendlich die neue Vorgehensweise umzusetzen. All das zeigten die Fußballer im Auswärtsspiel des TSV Murnau bei der DJK Pasing – mit Erfolg. Denn am Ende bejubelten sie mit ihrem 6:0-Triumph den vierten Saisonsieg.

Gleich zu Beginn sahen sich die Murnauer damit konfrontiert, dass Pasing nicht agierte, wie sie sich das gedacht hatten. Statt im 3-5-2- bot die DJK ein 4-1-3-2-System gegen die Drachen auf. Insbesondere die drei Zentrumsspieler machten den Gästen das Leben schwer. Allesamt Hünen mit Körpermaßen jenseits der 1,90 Meter, die wussten, wie man die flinken wie technisch versierten, aber kleineren Murnauer vom Ball abschirmt.

Georg Kutters frühes Elfertor bringt dem TSV Murnau zunächst keine Sicherheit gegen Pasing

Nicht einmal die frühe Führung half wirklich. Georg Kutter war seinem Gegenspieler im Laufduell enteilt, der wusste sich nur mit einer Grätsche zu helfen und traf den TSV-Torjäger. Zwar waren gerade mal fünf Minuten gespielt, doch die Schiedsrichterin zeigte auf den Punkt. „Den gibt so früh in der Partie nicht jeder“, betont Benedikt Hausmann, der für Chefcoach Martin Wagner an der Seitenlinie einsprang. Der eigentliche Co-Trainer sah sich trotz Kutters verwandelten Strafstoßes mit dem Problem konfrontiert, dass Pasing mächtig Gegenwehr leistete, zweimal nah dran war am Ausgleich .

Entsprechend brauchte es eine Planänderung zur Pause. Die beinhaltete ein neues Anlaufverhalten, die Dopplung der Hünen und eine erhöhte Zweikampfhärte gegen die robusten Pasinger. Fruchtete. Wieder war es Kutter, wieder früh. In Minute 51 schraubte er sein Konto auf fünf Saisontreffer hoch. Noch aber leisteten die Gastgeber Widerstand. Änderte sich ab Minute 63., in der Efe Kurtar zum 3:0 für die Gäste traf. „Danach sind sie auseinandergebrochen“, erzählt Hausmann.

Manuel Diemb schraubt das Ergebnis per Doppelpack auf 6:0

Fortan hatten die Murnauer leichtes Spiel sowie noch zwei Asse im Ärmel. Tadeus Henn und Fabian Erhard kamen in die Partie und verliehen ihr neue Dynamik. „Wenn du solche zwei Spieler noch von der Bank bringen kannst, ist das natürlich purer Luxus“, schwärmt der Co-Trainer. Henn trug sich auch in die Torschützenliste ein. Lediglich vier Minuten nach seiner Einwechslung stellte er auf 0:4. Für die Kür war dann Manuel Diemb zuständig. Per Doppelpack (85./90.) machte er das halbe Dutzend voll.

Bei so vielen Protagonisten wollte Hausmann keinen herausheben, lobte vielmehr das gesamte Team: „Das war eine Charakterleistung von uns. Auch ich wurde auf der Bank super von Felix Schürgers unterstützt.“ Alle gemeinsam haben sie die neue Situation adaptiert, die siegbringende Planänderung geschmiedet sowie umgesetzt und zugleich den TSV Murnau vorerst auf Rang drei in der Tabelle befördert. (PATRICK HILMES)