Mehr drin gewesen: Murnaus Frauen kassieren zwei Pleiten in Folge

Von: Andreas Mayr

Knapp verloren: Die Damen des TSV Murnau kassierten eine 1:2-Niederlage gegen den SC Regensburg. © Thomas Schneider

Zwei Spiele, kein Punkt, dafür acht Gegentore: Die Bilanz sieht nicht schön aus für die Murnauer Landesliga-Fußballerinnen.

Murnau – Schlimmer aber als die Ergebnisse ist die Erkenntnis für Spielertrainerin Annika Doppler. In beiden Partien gegen Regensburg (1:2) und Wacker München II (3:6) wären Punkte zu holen gewesen.

Gerade über Partie zwei am Sonntag in München sagt sie: „Fit und gut besetzt hätten wir gewonnen.“ Murnau reiste nach der Freitagspartie mit „super schweren Beinen“ an. Torfrau Laura Dessel stellte sich krank in den Kasten. Marie Lang schleppte sich verletzt aufs Feld. „Eine Frau weniger“, rechnet die Trainerin.

Auf der Wechselbank saß niemand. Also niemand, der hätte eingreifen können. Bei Celina Costantini, der Langzeitverletzten, war das Risiko zu groß, sie erstmals wieder einzusetzen. Beim Gegner hingegen genau umgekehrte Voraussetzungen. Fünf Mal wechselte Wacker. „Wir waren mit dem Kopf und den Beinen nicht da“, klagt Doppler. Als lobende Ausnahme führt sie Josefine Platz auf, die doppelt traf. „Die hat die Ruhe weg und das Auge. Sie hat sich belohnt, nur leider nicht uns.“

Auch 40 Stunden zuvor gehörte sie zu den Auffälligsten, wobei in Regensburg alle ganz ordentlich auftraten. In Hälfte eins plagte sich Murnau noch mit großen Abständen im Mittelfeld, korrigierte das aber zur Pause. Dank des Ausgleichs von Doppler (42.) ging’s mit 1:1 in die Halbzeit.

Die Spielertrainerin sah einen „wirklich starken“ zweiten Abschnitt mit Chancen auf das Siegtor. Das aber schoss der Gegner – oder der TSV für den Gegner, wie man’s sieht. Bei einem Freistoß lief weder Torfrau noch Abwehr dem Ball entgegen. „Definitiv ein Fehler von uns“, sagt Doppler. Einer, der einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf kostet. (am)