Keine Zeit zum Hadern

Fußball-Bezirksliga: TSV Murnau nur 1:1 in Unterpfaffenhofen

Von Andreas Kögl schließen

Der TSV Murnau kann nicht an den Derby-Erfolg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen anknüpfen und spielt trotz bester Chancen nur 1:1 beim SC Unterpfaffenhofen – Am Dienstag daheim gegen den MTV Berg.

Germering – Seit Samstagnachmittag haben die Fußballer des TSV Murnau ihr Portfolio, was mögliche Ausgänge von Fußballspielen betrifft, ergänzt und ausgeschöpft. Seit ihrem Aufstieg in die Bezirksliga gab es bislang zwei Heimsiege, eine Auswärtspleite bei Hellas München und nun ein Unentschieden beim SC Unterpfaffenhofen. Wer allerdings das 1:1 über 90 Minuten lang verfolgt hatte, der war sicherlich geneigt, ein „leider nur“ anzuhängen. Denn gerade in Halbzeit zwei spuckten Murnaus Drachen ordentlich Feuer. „Wir waren drauf und dran, doch noch als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte Coach Sven Teichmann. „Genug Chancen haben wir uns herausgespielt.“

Genau dieser Aspekt stimmte Murnaus Trainer trotz des verpassten Siegs positiv. „Viel schlimmer wäre es, wenn wir es gar nicht schaffen würden, uns die Torabschlüsse zu erarbeiten.“ Immer wieder tauchte Murnau gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der erlösende Treffer fallen sollte. Doch dann setzte Schiedsrichter Julian Neumann mit seinem fast überpünktlichen Abpfiff den Bemühungen ein jähes Ende. Gerade einmal gut 20 Sekunden Bonus gab er der Partie, obwohl es genügend Gründe gegeben hätte, ein paar Minuten draufzulegen. „Auf die Frage, warum er nicht länger nachspielen ließ, hat er uns gesagt, weil es 1:1 stand“, erklärte TSV-Abteilungsleiter Michael Adelwart und schüttelte ungläubig den Kopf. „Das sagt doch schon alles.“

Die mangelnde Nachspielzeit war aber nicht das Einzige, was den Gästen an diesem Nachmittag missfiel. Bei diversen Abseitsentscheidungen wurden die Gäste immer wieder zurückgepfiffen. Oftmals nicht so tragisch, weil der anschließende Abschluss eh nicht zielführend war, aber einmal eben doch. Und in dieser Situation startete Roman Trainer maximal auf gleicher Höhe. Der Jubel wurde durch die hochzuckende Fahne des Assistenten und dem Pfiff des Unparteiischen im Ansatz erstickt. Die Richtlinie, dass im Zweifel für den Angreifer entscheiden werden soll, fand keine Anwendung. So blieb es letztendlich bei je einem Treffer für beide Seiten.

Nach einer etwas dürftigen Vorstellung in Halbzeit eins, stellte Teichmann sein System um und verschaffte seinen Akteuren somit mehr Räume, um ihr schnelles Spiel abzuspulen. Das funktionierte. Nach Wiederanpfiff eroberte der TSV den Ball im Mittelfeld, Konstantin Ott trieb das Leder parallel zur Strafraumkante und bediente im richtigen Augenblick Georg Kutter – 1:0 für Murnau. Doch die Freude währte nicht allzu lange. Sechs Minuten später kam Karl Sdzuy im Strafraum zu Fall und den Elfmeter verwandelte Kapitän Michael Krüger eiskalt.

Der Rest der Partie stand ganz im Zeichen der Murnauer. Kutter auf Ott – Abseits. Bastian Adelwart auf Trainer – Abseits. Dann versuchte es Trainer auf eigene Faust, zog auf Höhe der Strafraumlinie an SC-Torhüter Mahir Halilovic vorbei, hatte dann aber nicht mehr die Übersicht für einen erfolgreichen Abschluss. Drei Minuten später war er erfolgreich – aber: wieder Abseits. „Klar ist es für die Jungs bitter, sich für den engagierten Auftritt nicht belohnt zu haben“, fühlte Teichmann mit seinen Schützlingen. „Aber es gibt keinen Grund dafür, den Kopf in den Sand zu stecken. Es war ein deutlicher Fortschritt zu unserem ersten Auswärtsspiel.“

Für die bereits auf heute Abend vorverlegte Partie gegen den MTV Berg sieht Teichmann eine ähnliche Aufgabe zu meistern. „Ich denke, dass wir auch diesmal wieder das Spiel machen müssen und Berg eher aus der Defensive agieren wird.“ Der Coach hofft, dass Andreas Schneeweiß (fehlte am Samstag aufgrund eines grippalen Infekts) wieder zur Verfügung steht. „Der Rest der angeschlagenen Spieler muss nochmal auf die Zähne beißen.“