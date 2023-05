„Ich bin echt stolz“ - TSV Murnau unterliegt SpVgg Haidhausen nach großem Kampf

Von: Andreas Mayr

Wehren sich nach Kräften: Schlussendlich müssen sich Tadeus Henn (am Boden) und die Murnauer aber dem Favoriten Haidhausen beugen. FOTO: ANDREAS MAYR © ANDREAS MAYR

Das waren schon unterhaltsame Szenen nach Schlusspfiff: Haidhausens Ein-Mann-Fanklub, der auf den Rasen spurtete und die Vereinsflagge schwänkte.

Murnau – Ein Gästeteam, das wenig später eine La-Ola-Welle anstimmte. Und zwischendrin ein Murnauer Trainer, der diesmal gar nicht freudlos drein blickte. Martin Wagner und seine Mannschaft haben gesehen, wo es hingehen kann. Die SpVgg Haidhausen, vor der Saison hochgerüstet, steuert mit einem Fußball gen Landesliga, wie ihn Murnau auch gern zeigen möchte. Technisch, schnell, vor allem geradlinig. „Eine bärenstarke Mannschaft, durch die Bank total brandig“, lobt Martin Wagner.

In der Hinrunde hatte der TSV noch problemlos mitgehalten auf diesem Level. Doch mit der Mannschaft von damals hat die aktuelle alleine schon wegen des Personals wenig zu tun. An der Poschinger Allee brauchte es die letzten Reserven, um irgendwie mit dem Aufstiegskandidaten mitzuhalten. „Wir haben uns mit allem, was wir haben, gewehrt“, lobt der Trainer. Dennoch setzte es eine Niederlage. 1:2 hieß es am Ende – trotz früher Führung.

Individuelle Klasse macht den Unterschied

Wie gegen Bad Heilbrunn zeigte sich, dass eine gute Leistung alleine nicht reicht zum Gewinnen. In diesen Sphären entscheidet zu einem beträchtlichen Teil das individuelle Können. Und das ist dem TSV mit diversen Verletzungen abhandengekommen. Andererseits: Kein Gegner kann sich so auf die Klasse seiner Fußballer verlassen wie Haidhausen. Natürlich ragte auch diesmal Gilbert Diep heraus, nicht nur wegen seiner beinahe zwei Meter Körpergröße.

„Der ist bayernliga-erfahren, wäre schlimm, wenn man das nicht merkt“, betont Wagner. Bei beiden Toren sah man den Niveauunterschied. In der Szene vor dem 1:1 schlich er sich bei einem Freistoß davon. Wobei man auch fragen muss, wie Murnau ihn übersehen konnte. „Wir pennen.“ Das Siegtor wiederum war Fußballkunst in Reinform. Auch wenn Diep wie ein Brecher daherkommt, ist er eigentlich Techniker. Wie er den Ball vom rechten auf den linken Fuß und aus 20 Metern abzog, das sieht man in der Bezirksliga nicht oft. „Das macht einen Torjäger aus“, sagt Wagner. Murnaus Pendant Georg Kutter stand mit Knie-Schiene am Rand.

„Ich bin echt stolz, wie wir dagegen gehalten haben.“

Das 1:1 machte der Coach hinterher als entscheidende Wegmarkung aus. Wer weiß, ob Haidhausen ohne den Treffer gewonnen hätte. „Ich bin echt stolz, wie wir dagegen gehalten haben.“ Diverse Spieler lagen hinterher mit Krämpfen im nassen Rasen, so sehr hatten sie sich aufgeopfert. Die Murnauer Wahl, doch auf Naturrasen anzutreten, stellte sich als richtig und vor allem fördernd heraus. „Das war gleich ein ganz anderes Feeling, das wollten wir erzeugen.“ Dazu half das frühe Tor von Emilio Schmidt-Cabrera, einem der Murnauer Vorzeigekämpfer. Coach Wagner hätte sich danach gewünscht, dass sein Team seine Stärken ausspielt, länger den Ball hält. „Haben wir zu früh abgegeben.“ Gerade zum Ende hin wurde Haidhausens Überlegenheit immer drückender und gipfelte im Siegtor.

Dennoch sah man wenig geknickte Murnauer, was sicher auch an Thomas Bauer lag, dem USA-Rückkehrer und Führungsspieler. Auch wenn sein spielerischer Einfluss kaum zu sehen war, sagt Wagner: „Er war nach wenigen Sekunden total integriert.“ (ANDREAS MAYR)