TSV Murnau muss gegen Haidhausen auf mehrere Spieler verzichten

Gesellt sich zur langen Ausfallliste: Simon Kästele (l.) ist nicht der einzige Murnauer, auf den die Fans gegen Haidhausen verzichten müssen. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Am Samstagnachmittag hat der TSV Murnau den letztjährigen Tabellenzweiten, die SpVgg 1906 Haidhausen, an der Poschinger Allee zu Gast.

Murnau – „Das ist nicht mehr als eine Momentaufnahme“, ist sich Martin Wagner sicher. Doch vom einstigen Glanz ist bei der SpVgg 1906 Haidhausen aktuell wenig zu sehen – belegt derzeit nur den 15. und somit vorletzten Tabellenplatz.

Unterschätzen darf der TSV das Team jedoch nicht. Murnaus Trainer wird deshalb auch nimmer müde, seinen Schützlingen einzutrichtern, dass es überhaupt keinen Grund gibt, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. „Davon dürfen wir uns nicht blenden lassen. Die Situation ist wohl für jeden überraschend, allein wenn man sieht, welch überragende Einzelspieler Haidhausen hat.“

Und doch hat es bei den Münchnern im Vergleich zur Vorsaison einen ziemlichen Umbruch gegeben. Gerade einmal 50 Prozent der in dieser Spielzeit eingesetzten Akteure kamen auch in der vergangenen Saison zum Einsatz. So hat unter anderem Kapitän Toni Rauch seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, Topstürmer Gilbert Diep erlag dem Angebot von Landesligist SV Pullach. Und der mit 18 Treffern zweitbeste Torschütze Francisco Cino Bolona hat in den ersten fünf Spielen noch gar nicht getroffen, kam aber auch bislang nur sporadisch zum Einsatz.

Überhaupt haben die Gäste erst sieben Treffer erzielt, dabei waren sie letzte Saison mit 78 Toren hinter dem 1.FC Garmisch-Partenkirchen noch zweitbeste Offensivkraft. „Bei der Qualität im Kader kann aber der Knoten ganz schnell platzen“, warnt Wagner und verweist auf den Saisonauftakt. Haidhausen bezwang den SV Aubing klar mit 3:0. „Daran sieht man, was sie drauf haben. Wir haben ja vergangenen Sonntag erst selbst gesehen, wie schwer es ist, in Aubing zu bestehen.“

Zumal die Gastgeber für diesen Spieltag personell auch improvisieren müssen –urlaubs- und verletzungsbedingt. „Ich muss auf eine gute Handvoll Spieler verzichten“, zählt Wagner auf, ohne großartig auf die Abwesenden eingehen zu wollen. „So haben jetzt auch mal die Spieler, die bislang nicht so zum Zug gekommen sind, die Gelegenheit, sich zu beweisen.“ Ausfallen wird erst mal Luis Zehetmeier, der sich im Training das Schlüsselbein gebrochen hat. Passen muss auch der zuletzt immer besser in Schwung gekommene Simon Kästele, der sich Weisheitszähne entfernen ließ.

Dafür stehen aber die Startelfchancen für Zugang Efe Kurtar vermutlich nicht so schlecht. „Und bei Michael Marinkovic müssen wir schauen, was sein Fitnesszustand schon zulässt“, berichtet Wagner, der im Training das Hauptaugenmerk auf das zuletzt etwas kränkelnde Umschaltspiel gelegt hat. „Da müssen wir effektiver werden. Es kann sein, dass wir nicht ganz so viele Chancen bekommen, also gilt es, die dann auch zu nutzen.“ (Andreas Kögl)