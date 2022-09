TSV Murnau: Das erste Siegerbier nach „vogelwildem“ Spiel in Anhausen

Von: Andreas Mayr

Franziska Fischer trifft doppelt für Murnau. © Andreas Mayr

Vier Partien hatten sie vorige Saison auf ihr erstes Siegerbier warten müssen. Nun tranken die Frauen des TSV Murnau eines am zweiten Spieltag, wie Franziska Fischer erzählt.

Anhausen – „Für die Mannschaft ein schönes Ereignis“, sagt die Stürmerin nach dem 4:3-Erfolg bei Aufsteiger SSV Anhausen.

Über die Art und Weise wollte sie gar nicht viele Worte verlieren. „Wir waren alle nicht gut“, gesteht sie. Aber wen kümmerte das schon? Für die Jüngsten war’s sowieso ein ganz neues Gefühl – der erste Landesliga-Triumph bei den Erwachsenen. „Das war schon sehr erleichternd“, räumt Fischer ein. Beide Teams bewegten sich auf unterdurchschnittlichem Niveau. So entstand ein „vogelwildes“ Duell, das vor allem von den löchrigen Abwehrreihen geprägt war. Bei Murnau lag’s an den ganzen Umstellungen, fünf Zugänge standen in der Startelf. „Die Mädels müssen sich erst auf den neuen Positionen zurechtfinden.“ Anhausen kämpfte wiederum mit Geschwindigkeitsdefiziten im Vergleich zu Murnaus Offensive. Immer wieder entwischten die TSV-Angreiferinnen ihren Bewacherinnen. „Hätte noch viel höher ausgehen können“, sagt Fischer.

Stattdessen saßen beide Klubs für 90 Minuten in der Emotions-Achterbahn. Murnau konterte einen frühen Rückstand mit drei Toren. Ein „fragwürdiger Elfer“ (Fischer) half Anhausen, den Turbo zu zünden. Direkt nach der Pause glichen die Gastgeberinnen aus. Murnau schwamm. Doch am Ende hatte der TSV mit Fischer und Annika Doppler die größere Klasse auf dem Feld. Beide trafen je zweimal, Doppler in der 84. Minute zum 4:3. (am)