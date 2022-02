Testspiele: Kreisligist TSV Murnau fertigt Bezirksligisten ab - 1. FC GAP verliert Landesliga-Duell

Von: Oliver Rabuser, Andreas Mayr

Fegte mit seiner Mannschaft den Bezirksligisten SV Raisting vom Platz: Murnau-Trainer Tim Schmid. © ANDREAS MAYR

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen testet munter vor dem Anpfiff in die zweite Saisonhälfte. Gegen den Konkurrenten TuS Holzkirchen aus der Landesliga Südost setzte es einen Dämpfer.

Garmisch-Partenkirchen/Murnau – Ein Pflichtsieg, eine nicht überraschende Niederlage: So fällt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Bilanz der vergangenen Tage aus. Am Donnerstag bot sich der WSV Unterammergau als Ersatz für die abgesagte Partie beim ASV Habach an. Christoph Saller schaltete den Gradmesser im Vorfeld aus, der Coach des 1. FC ordnete die Partie als außerplanmäßige Trainingseinheit ein. „Wir wollten 90 Minuten Spiel und Spaß“, relativiert er das Kräftemessen mit dem drei Spielklassen tiefer beheimateten Kreisklassisten.

Ein Doppelpack von Moritz Müller eröffnete den Torreigen, den Jonas Schrimpf, Stefan Durr und abermals Müller zu einem standesgemäßen Resultat formten – 6:0. Saller merkt an, dass sein Team prinzipiell „deutlich mehr Tore“ hätte erzielen können, zudem nichts Wesentliches zugelassen habe. Doch drängten bereits in dieser Begegnung die Defizite nach Außen. Das Timing im Passspiel stimmte zu selten, generell präsentierte man sich zu fehleranfällig.

Zwei Tage später war der Zustand unverändert. Saller sah „ansatzweise gute Phasen“ in der Partie gegen den Südost-Landesligist TuS Holzkirchen. Überwogen haben aber die Fehlentscheidungen. Angesichts der langen Winterpause sind die zum Teil für Saller selbsterklärend. „Es waren aber auch Dinge dabei, die nicht passieren dürfen.“ Wie etwa der Konter zum 0:2-Endstand nach eigenem Eckball.

Ganz anders präsentierte sich der TSV Murnau, der ein Ergebnis lieferte, dass sich wie eine Kampfansage liest. Mit 6:0 schlugen die Murnauer Bezirksligist SV Raisting. Wobei man solche Resultate in der Vorbereitung natürlich relativieren muss. In Sachen Fitness agierte der TSV, der praktisch keine echte Winterpause eingelegt hat, auf einem ganz anderen Level. In Hälfte zwei, genauer nach dem 3:0 von Laurenz Schneider (55.), brachen die Gäste komplett ein. Bis dahin war’s ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste im Mittelfeld deutlich präsenter auftraten und eine Reihe an gefährlichen Angriffen herausspielten. Doch die zündende Idee fehlte den Raistingern.

Die Kreativabteilung der Murnauer lieferte hingegen zuverlässig. Auffällig war besonders Thomas Bauer im Mittelfeld, der mit diversen Zauberpässen und gewonnenen Zweikämpfen Murnaus beste Szenen einleitete. Bastian Adelwart und Michael Marinkovic erzielten die ersten beiden Tore vor dem Wechsel. Für Zugang Marinkovic war’s ein erster Probelauf im grünen Trikot. Sehr dosiert setze er seine Sprints und Aktionen ein. Sein Form- und Fitnessaufbau wird weiter im Zentrum der Testphase stehen.

Aufschlussreich für Coach Tim Schmid dürfte die zweite Hälfte gewesen sein. Mit Phillip Mühlbauer und Nicolai Bierling setzte er zwei weitere A-Jugendliche erstmals in der Ersten ein. Beide überzeugten direkt und fügten sich ins System ein. Die übrigen Tore von Georg Kutter, Adelwart und Josef Bierling sowie diverse Großchancen resultierten aus der physischen Dominanz und den eingespielten Abläufen im TSV-Angriff. (Oliver Rabuser/ Andreas Mayr)