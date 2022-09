Warmgeschossen fürs Topspiel in Haidhausen: TSV Murnau trifft wieder und hält die Null

Von: Andreas Mayr

Hat ein Näschen – und ein Köpfchen: Murnaus Stürmer Fabian Erhard, hier noch im Trikot der U19, feierte sein Tordebüt in der Bezirksliga. Foto: mayr © mayr

Der TSV Murnau hat Selbstvertrauen getankt. Durch den 4:0-Erfolg gegen Deisenhofen II fährt der Aufsteiger am Wochenende mit breiter Brust nach München.

Murnau – Ob das jetzt ein Spitzenspiel ist, das auf Murnau am kommenden Wochenende zurollt, wollte der Trainer nicht beantworten. Zu viel ist in dieser Spielzeit bereits passiert, zu eng ist das Feld der Bezirksliga Süd wieder zusammen gepresst worden. Bezeichnung hin oder her: Der TSV fährt als Mitglied der Top-Vier nach München zur Spielvereinigung Haidhausen, also zum Favoritentreffen. So viel darf man dann schon sagen. Schließlich landeten beide Klubs bei der Umfrage vor dieser Fußballsaison oft in der Rubrik Titelkandidat.

Pünktlich vor dem Duell mit Haidhausen scheint Murnau seine Offensiv-Wehwehchen auskuriert zu haben. Gegen Deisenhofen gelangen immerhin vier Tore (4:0). Auffällig war aber gar nicht die Abteilung Attacke, sondern ein eher wenig beleuchteter Fakt. Während viele über die ausbleibenden Torfestivals murrten, hat sich der Aufsteiger defensiv gemausert.

TSV Murnau: Coach Sven Teichmann rechnet sich gegen SpVgg 1906 Haidhausen etwas aus

Gegen Deisenhofen II wie vorige Woche in Bad Heilbrunn lobte Coach Sven Teichmann das kompakte Auftreten seines Teams. „Kaum was zugelassen“, hielt er nach den 90 Minuten fest. In den ersten acht Wochen in der neuen Liga hat der TSV gelernt, dass er mit rauschenden Fußballfesten zwar seine Zuschauer daheim unterhält, aber es für langfristige Erfolge vor allem eine stabile Hintermannschaft braucht. Sollten seine Kicker auch nächste Woche so sattelfest stehen, „ist dort in München was möglich“, sagt Teichmann.

Fairerweise muss man dagegenhalten, dass Murnau im Heimspiel nicht irrsinnig oft gefordert war. Die Deisenhofener Reserve ging das Spiel weit defensiver als gewohnt an. Wohl wissend, was bei der letzten Fahrt nach Murnau vor einem Jahr passiert war: sechs Gegentore, weil sie zu hoch standen. Wie mit Ziegelsteinen mörtelte der FCD das Zentrum zu. Statt auf die Außen auszuweichen, wählten die Gastgeber den Fußball mit der Spitzhacke und probierten, die Wand zu durchbrechen. Klappte nur mäßig. Mit Ausnahme eines Schusses von Michael Marinkovic nach einem abgeblockten Versuch, der gleich nach acht Minuten aus etwa 20 Metern ins Tor segelte. Er war zwar nicht besonders hart geschossen, dafür aber gezielt, außerdem verdeckten locker ein Dutzend Spieler die Sicht. „Extrem spät zu sehen“, urteilt Teichmann.

„Der hat ein Näschen.“

Die schnelle Führung erleichterte die Aufgabe für die Murnauer natürlich ungemein. Und in der Kabine justierten die Coaches noch die Taktik nach. Die Angreifer beschäftigten die Kette der Deisenhofener, schafften Platz für die offensiven Außenverteidiger, die fortan den Strafraum mit Flanken eindeckten. Alleine die Abnehmer fehlten. „Wir entscheiden uns zu 80 Prozent immer für die schwierige Alternative“, klagt Teichmann über das Murnauer Verhalten im Gefahrenbereich.

Gut nur, dass der TSV den wandelnden Unterschied im Team hat. Georg Kutter lief einmal bei einem Eckball im richtigen Moment zum ersten Pfosten und stand danach bei einem Abstauber richtig. Seine zwei Tore zum 3:0-Zwischenstand eröffneten dem Coach letztlich die Chancen, einen weiteren Stürmer zu testen: Fabian Erhard aus der A-Jugend kommt dem Prototyp Strafraumstürmer in Murnau am nächsten. Mit fast zwei Metern und einem guten Instinkt für Raum und Abschluss bringt er vieles mit. Bei seinem ersten Treffer in der Bezirksliga zeigte er es auch gleich. Sein Trainer lobt: „Der hat ein Näschen.“ (ANDREAS MAYR)