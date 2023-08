Murnau-Reserve eng mit Bezirksliga-Team verbunden: „Das funktioniert wunderbar“

Von: Andreas Mayr

Vergangene Saison feierten die Trainer Michael Schmid (l.) und Jan Tischer (r.) den Aufstieg. © AM

Beim TSV Murnau wird der Verbund der ersten Mannschaft und der Reserve großgeschrieben. Deshalb spielen einige aus der Ersten nun in der Kreisklasse.

Murnau – Fürs Erste sind sie den Favoritenstatus los. Vorige Saison verging praktisch kein Wochenende, an dem der Gegner sie nicht gen Himmel lobte. „Jeder hat uns in die Rolle gesetzt“, sagt Michael Schmid, Trainer der Murnauer Reservefußballer. Eine Etage höher sieht die Hierarchie anders aus. Weder lässt sich ein Favorit noch ein klarer Abstiegskandidat ausmachen.

Für die jungen Murnauer ist das der richtige Lebensraum zum Entwickeln. „Die Liga wird ausgeglichen sein, die vielen Derbys haben ihren Reiz“, sagt der Coach.

„Wenn die Spieler von oben dazugekommen sind, war da nie schlechte Stimmung.“

Trotzdem sollte sich niemand wundern, wenn der TSV am Ende in der Meisterrunde steht. Den Anspruch verfolgt Murnau. Und wer sich ein wenig durch die Aufstellungen der ersten Partien geklickt hat, weiß, was da unter Umständen auf die Liga zurollt. Spieler wie Roman Trainer, Efe Kurtar, Simon Kästele oder Dominik Hoch zählten in der Bezirksliga schon zum Stammpersonal.

Am Wochenende könnten selbst Topspieler wie Michael Marinkovic oder Bastian Adelwart im Kader stehen – zum Formaufbau nach ihren Verletzungen. So wird das die ganze Saison gehen. Der TSV hat die Zweite bewusst als Aufpäppelstation installiert. Andere Klubs – zuletzt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen – dienten als mahnende Beispiele. Team eins und zwei dürfen nicht zu weit auseinanderdriften.

Wie Murnau das verhindern will? Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren viel Gedanken um seine Reserve gemacht, engagierte mit Schmid und Jan Tischer zwei Trainer, die den Spaß hoch gewichten. „Wir haben einen Klasse-Teamgeist. Wenn die Spieler von oben dazugekommen sind, war da nie schlechte Stimmung“, lobt Schmid.

Spieler aus der Bezirksliga sollen einen Einsatz nicht als Degradierung verstehen, sondern als Chance, sich zu zeigen. In einer Liga mit Lokalduellen en masse. „Da muss man keinen motivieren“, glaubt Schmid.

Murnau-Reserve will künftig offensiver spielen und mehr Torgefahr erzeugen

Als Grundlage der Vorbereitung dienten Erkenntnisse der Vorsaison. Schwerpunkt damals war die Defensive, gegossen in ein 4-2-3-1-System mit Fokus auf Absicherung im Mittelfeld. Nun erweitert der TSV sein taktisches Repertoire, studierte eine offensive 3-4-3-Formation ein. „Wir versuchen, mehr Torgefahr zu erzeugen.“

Daran mangelte es in der A-Klasse öfters. 13 Tore in vier Partien sind erstes Zeugnis des neuen Stils. Lediglich die Verwertung der Torszenen prangert Schmid noch an. Mit Ausnahme von Adrian Voß, der sich auch selbst als Knipser sieht, fehlt ein Torjäger im Zentrum.

Der Stamm der Reserve füllt den defensiven Bereich aus. Männer wie Hannes Wackerle, Stephan Krug, Moritz Winkler oder Alexander Fürst nennt der Trainer „das Gerippe“ der Mannschaft. „Auf die Jungs können wir uns verlassen.“ Um sie herum pflanzt Murnau die hochklassigen Reservisten aus der Ersten sowie Talente der A-Jugend an.

Beide Teams stehen sich nahe, trainieren zur gleichen Zeit. In beinahe jeder Einheit schieben die Coaches U19-Kicker in die Zweite. „Das funktioniert wunderbar“, lobt Schmid, selbst Assistent der A-Jugend.

So viel steht auch fest: Diese junge Mannschaft wird im Laufe der Saison besser werden. Alleine schon weil sie bedeutend mehr trainiert als die Konkurrenz. (ANDREAS MAYR)