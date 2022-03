TSV Murnau: Zehn Spiele bis zum großen Ziel

Von: Andreas Mayr

Schon wieder in Topform: Murnaus Offensive um Georg Kutter überzeugt in der Vorbereitung. © MAYR

Mit dem Heimspiel gegen Holzkirchen II startet der TSV Murnau in die „Mission Aufstieg“. Verzichten müssen die Drachen dabei auf den verletzten Michael Marinkovic.

Murnau – Die Vorbereitung endete mit einem Knall. Bereits nach 18 Minuten im finalen Test verließ Michael Marinkovic das Feld. Der hochdekorierte Zugang des TSV Murnau fällt mit einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel wochenlang aus. Der Mit-Favorit auf den Aufstieg verliert seine neueste Maschine für die Torfabrik. Seine Mitspieler erzählen von Aktionen im Training, die sie noch nie zuvor live und in Farbe gesehen haben. Doch Marinkovic, der Hochtalentierte, muss mal wieder auf seinen Körper hören. Man habe aber bereits gesehen, „dass er uns helfen kann“, betont Trainer Tim Schmid. Alleine mit der Art, wie er die Jungen anleitete. Marinkovics Heilungsprozess hat längst begonnen. „Er ist fleißig, geht zum Physio, nimmt Extraschichten“, erzählt Schmid. In Murnau hoffen sie, dass er im Saisonendspurt eingreifen kann.

Jedem ist bewusst, was wir erreichen wollen

In der Fußball-Kreisliga wird ein Vierkampf ausgetragen mit einem großen Ziel (Aufstieg und Titel) sowie dem Trostpreis, dem Relegationsplatz. Der TSV steht dem Thema nüchtern gegenüber. „Jedem ist bewusst, was wir erreichen wollen.“ Platz eins ist das Ziel. Aber: „Die anderen Mannschaften sind auch nicht blind.“ Das Favoritenfeld, der Spielplan will es so, könnte bereits im ersten Monat schrumpfen. Diverse Top-Duelle, darunter die Murnauer Spiele gegen Spitzenreiter Lenggries und den Dritten Deisenhofen II fallen in die Startphase. Der Coach hat mit einer eigenen Rezeptur reagiert, damit sein Team vom Startpunkt an in Form ist. Trainiert hat Murnau praktisch pausenlos, in den vergangenen zwei Monaten wieder dreimal pro Woche. Damit umschiffte Schmid auch die Corona-Thematik, wenn auch unbewusst. Positive Fälle verteilten sich über den ganzen Winter. Zum Auftakt gegen Holzkirchen II sollten alle fit sein.

TSV Murnau: Die Offensive ist die große Stärke der Drachen

Ansonsten verlief die Testphase, wie sie sich der Coach ausgemalt hatte. Ein Trainingslager in Südtirol, von dem manch’ Kicker sagt: „Das beste aller Zeiten.“ Mit dem Mannschaftsabend inklusive diversen Gesangseinlagen der Neulinge als Höhepunkt. Dazu fünf Testspielsiege, zwei gegen Bezirksligisten (6:0 über Raisting, 3:2 gegen Aubing). Aber auch die nötigen Dämpfer. Die Kreisligisten Altenstadt und Utting haben Murnau eingenordet. „Sie haben gezeigt, wo wir Schwächen haben.“ Vornehmlich in der Defensive. Uttings gnadenloser Konterfußball funktionierte besonders gut, weil sich der TSV eine Reihe an individuellen Fehlern gestattete. Das mögen übliche Nebenwirkungen eines Offensiv-Systems sein. Will Murnau aber Meister werden, muss es diese Quellen versiegeln. Im Gegensatz zur Offensivabteilung (17 Tore in sechs Partien) kommen in der Abwehr noch nicht alle an ihre Form der Vorrunde heran.

Nur zehn Spiele entscheiden über den Aufstieg. „Man darf sich nicht viel erlauben“, betont Schmid. Murnaus Trumpf ist das Nachwuchsreservoir im Hintergrund. Gleich mehrere Akteure aus dem Jahrgang 2004 sind bereits 18, könnten im Notfall einspringen. Zudem hat der Verein mit Elias Richter und Lukas Streicher zwei Außenverteidiger aus der A-Jugend fest dem Seniorenkader zugeordnet. Allerdings stehen einige Talente nicht mehr oder nur noch teilweise zur Verfügung. Felix Röhrig, Finn Geiger und Maximilian Ott studieren in Regensburg, laufen für den BSC auf – so etwas wie die Filiale Murnau Nord mit nun fünf ehemaligen TSV-Kickern. Finn Turnwald, Kapitän der U19, beginnt ein Studium in Amsterdam. Laurenz Schneider, ebenfalls Student, absolviert ein sechswöchiges Praktikum vor Ort. Sofern sie in der Heimat trainieren, „sind sie natürlich eine Option“, sagt der Coach. Der Ausgang der Saison, ob Frust oder Feier, hängt ohnehin am Rückgrat um Georg Kutter, Thomas Bauer, Felix Schürgers und Co., das sich in der Testphase wieder blendend verkaufte. ANDREAS MAYR