U19 des TSV Murnau: Bitter und glücklich zugleich

Von: Andreas Mayr

Torschütze des 1:0: Murnaus Fabian Erhard. © AM

Nur eine Minute weniger und die Murnauer U19 wäre mit einer perfekten Bilanz von zwei Siegen in die Qualifikationsrunde zur Fußball-Bayernliga gestartet.

Ismaning – Die Enttäuschung am Ende war groß. Doch ein Schuss von Andi Nerwei vom Strafraumeck, noch abgefälscht auf seinem Weg zum Tor, schlug hinter Keeper Fabio Grund ein. „Wenn du 2:0 vorne bist, willst du auch gewinnen“, sagt Abteilungsleiter Michael Adelwart.

So viel zum emotionalen. Sachlich betrachtet, geht das 2:2 beim FC Ismaning auf allen Ebenen in Ordnung.

Der FCI stellte ein starkes Team mit gefährlichem Angriffsspiel. Zudem hatten beide Mannschaften mit spät-winterlichen Bedingungen zu kämpfen. Bereits beim Aufwärmen füllten sich die Schuhe mit Schmelzwasser. Während der Partie schneite es durchgehend. In Hälfte eins kam Murnau damit besser zu recht. Fabian Erhard und Phillip Mühlbauer (per Elfmeter) schossen Murnau in Front. Adelwart sagt sogar: „Wir müssen noch höher führen.“

Ärgerlich auch der verletzungsbedingte Ausfall von Christoph Greinwald nach 40 Minuten, mit dem der Umschwung kam. Ismaning baute Druck auf, hatte aber Probleme beim finalen Pass. In Minute 57 glich der FCI aus. Danach taumelte Murnau. „Wenn der Ausgleich früher fällt, verlierst du’s“, sagt Adelwart. Insofern sprach er von einem „gerechten Unentschieden“. (Andreas Mayr)