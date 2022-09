Murnaus Landesliga-U19: „Uns ist wichtig, dass sie in keine andere Welt kommen“

Von: Andreas Mayr

Fordert schnelle Ballstafetten und aggressives Pressing von einen Spielern: Murnaus Co-Trainer Michael Schmid. F: MAYR © Andreas Mayr

Die U19 des TSV Murnau startet in die Landesliga-Saison. Den ultimativen Test gab’s zum Schluss. Bei den Münchner Löwen, immerhin U19-Bundesligist.

Murnau – Zwar ging der Vergleich mit 0:2 verloren, doch die Trainer der U19 des TSV Murnau sahen, dass sich die Vorbereitung gelohnt hatte. Michael Schmid hatte sich um die Fitness gekümmert, Cheftrainer Dennis Destek leitete den taktischen Bereich an. Die Murnauer Jugenddrachen sollen spielen wie die Großen:

mit ganz viel Tempo und ganz aggressivem Pressing. „Uns ist wichtig, dass sie in keine andere Welt kommen, wenn sie bei den Senioren spielen“, sagt Co-Trainer Schmid.

Auch in diesem Jahr ist die Erste Mannschaft das bestimmende Thema. Trainer Sven Teichmann zog die Besten aus dem Endjahrgang 2004 nach oben ab, was einerseits schmerzt, andererseits Chancen für die nächste Generation erhöht. Mehr als die Hälfte des 22-Spieler-Kaders ist aus dem jüngeren Jahrgang. Beinahe die ganze Startformation, die zuletzt in der U17 Meister der Bezirksoberliga wurde, hofft auf Plätze in der Startformation. Talente wie Michael Moser, Vitus Wagensonner, Jannis Braun oder Raphael Zwerschke (alle 2005) bekamen ordentlich Spielanteile in der langen Vorbereitung. Schon seit Pfingsten trainiert die Mannschaft für den Landesliga-Start an diesem Samstag, 13.30 Uhr, daheim gegen 1860 Rosenheim. Sieben Testspiele absolvierte der TSV, in denen die Coaches alles und jeden ausprobierten. Zum Abschluss sagt Schmid: „Die Startelf wird sich wöchentlich ändern. Wir können auf alles reagieren.“

Vorige Saison schaffte Murnau zum Winter den Sprung in die Bayernliga-Quali. Nun ist der Verband wieder zum alten Modus zurückgekehrt. Heißt: eine ganze Saison mit Hin- und Rückrunde, nur ein Aufsteiger bei 15 Teams. Die Rückbesinnung auf Bewährtes finden sie in Murnau ganz gut. Schmid hat mit seiner B-Jugend in der Quali zur Landesliga erlebt, wie sehr ein verpatzter Start schaden kann. „In einer kurzen Saison kannst du nichts gut machen.“

Mit voller Kapelle wäre der TSV Top-Anwärter auf den Bayernliga-Aufstieg. So aber setzen sich Schmid und Destek zurückhaltendere Ziele. Ein guter Start soll her, damit’s für den Kopf leichter geht. Die Gradmesser Rosenheim und Geretsried warten zu Beginn. „Wir sind gut darauf vorbereitet“, betont Schmid. Und selbst wenn’s nicht für ganz vorne reicht, wird Murnau immer für eine Überraschung gut sein – erst Recht, sollten die Top-2004er wie Tadeus Henn, Konstantin Ott oder Christoph Greinwald helfen können. (am)