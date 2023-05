Nachwuchs des TSV Murnau ist in der Erfolgsspur – mit einer Ausnahme

Von: Sven Sartison

Viermal erfolgreich: Fabian Erhard (graues Trikot) wurde zuletzt aus der Ersten Mannschaft in die A-Jugend abgezogen und glänzte in dieser als Knipser. Foto: Andreas MAyr © Andreas Mayr

Beim TSV Murnau gilt ein Hauptaugenmerk der Jugend. Während die U19 stark aufspielt, strauchelt die U15. Wo steckt der Nachwuchs tabellarisch?

Murnau – In vollkommenen unterschiedlichen Tabellensituationen befinden sich die Nachwuchsteams des TSV Murnau. Während der U19 im Abstiegskampf der Landesliga ein Befreiungsschlag gelungen ist, bleibt die U17 in der Bezirksoberliga weiter am Spitzenduo dran. Nach wie vor um den Klassenerhalt muss die U15 zittern. Die U13 ist derweil erfolgreich in die Abstiegsrunde gestartet.

TSV Murnau: U19 kann den Klassenerhalt in der Landesliga demnächst eintüten

Mit ein bisschen mehr Glück hätte sich die A-Jugend bereits jeglicher Abstiegssorgen in der Fußball-Landesliga entledigen können. Aber hätte, wäre, wenn – das Leben ist nun mal kein Konjunktiv. Zwei Siege und eine Niederlage gab es zuletzt für das Team von Dennis Destek, Trainer der U19 und Sportliche Leiter der Drachen in Personalunion.

Zunächst wurde die SpVgg Kaufbeuren beim 9:2-Auswärtserfolg förmlich aus dem Stadion geschossen. Wobei Destek das Spiel und sein Ergebnis realistisch einordnet. „Beeindruckend, dass sie es durchziehen, aber eigentlich hat Kaufbeuren nicht die Qualität für die Liga.“ Sollte den Erfolg dennoch keineswegs schmälern. „Ganz ordentlich“ hätten seine Jungs gespielt und „schöne Tore gemacht.“ Diese wiederum wollten gegen die JFG Kinsachkickers einfach nicht fallen. Am Ende stand eine 0:1-Heimniederlage zu Buche. „Das war sehr ärgerlich“, blickt Destek zurück: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, uns aber wie so oft nicht belohnt.“

Besonders ärgert den Trainer, dass nach dem jüngsten Erfolg am Montag gegen den SV Manching (2:0) wohl genau diese drei Punkte aus dem Duell mit den Kinsachkickers fehlen, um endgültig den Klassenerhalt perfekt zu machen. „Hätten wir da gewonnen, wäre das Thema Abstieg schon erledigt.“ So braucht es wohl noch einen weiteren Erfolg aus den verbleibenden sieben Partien, schätzt er.

Insgesamt sei er aber zufrieden mit den Leistungen seines Teams in den vergangenen Wochen. Herausheben will er dabei niemanden. Auch nicht Fabian Erhard, der aus der Ersten abgezogen wurde und zuletzt viermal traf, oder Dreifachtorschütze Michael Moser. „Wir haben es im Kollektiv gut gelöst.“

U17 Bezirksoberliga – Murnauer Burschen bleiben in Schlagdistanz zu den Top-Teams

Nach den beiden jüngsten Siegen gegen den TSV 1860 Rosenheim II und beim VfR Garching ist die U17 weiter in Schlagdistanz zum Führungsduo der Bezirksoberliga. Sieben beziehungsweise sechs Zähler beträgt der Rückstand auf den Kirchheimer SC und den SV Heimstetten – bei noch acht ausstehenden Begegnungen. Dabei ging das Aufeinandertreffen mit Rosenheim alles andere als optimal los. Nach zwölf Minuten führten die Gäste. Nur 60 Sekunden später stellte Samuel Spieß die Uhren wieder auf Anfang, ehe Sebastian Rösch vor der Pause zum 2:1-Endstand traf. Auswärts in Garching besorgten Julius Oetke und Felix Laar den 2:0-Sieg.

Besonders beeindruckt Destek, wie sich das Team von Trainerin Caroline Rieger nach der kurzen Schwächephase zu Jahresbeginn mit zwei Pleiten gefangen hat. „Sie sind wieder voll da und schielen nach oben“, sagt er. In den kommenden Wochen gehe es darum, sich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht zu träumen. „Das kostet mich jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber: Die Mannschaft muss von Spiel zu Spiel schauen und einfach so weiter arbeiten wie bislang.“

Abstiegskampf pur für U15: Abstieg aus der Bezirksoberliga droht

„Es ist eine schwierige Situation, doch wir stehen über dem Strich und sind noch guter Dinge“, sagt Destek angesprochen auf die Lage der Murnauer U15. Die belegt in der Bezirksoberliga derzeit den zehnten Rang, der erste Abstiegsplatz – punktgleich mit Bad Aibling II und Waldeck-Obermenzing.

Nicht gerade zu einer Entspannung der Lage haben die jüngsten Ergebnisse beigetragen. Bei der DJK Ingolstadt setzte es eine 1:3-Pleite, gegen Abstiegskonkurrent TSV Landsberg kam das Team von Trainer Michael Adelwart nicht über ein 2:2 hinaus. „Ziemlich ärgerlich, da wir nicht das schlechtere Team waren“, sagt Destek. Zu allem Überfluss verschossen die Murnauer fünf Minuten vor Schluss einen Elfmeter. „Es gilt nun, beharrlich weiterzumachen. Wir haben noch alles in der eigenen Hand“, betont er mit Blick auf die verbleibenden sieben Partien.

U13 BOL-Abstiegsrunde – Siege zum Auftakt machen Mut

Einen perfekten Start hat es für die Murnauer U13 in der Abstiegsrunde der Bezirksoberliga gegeben. „Sehr zufrieden“ ist daher auch Destek, der das Team gemeinsam mit Rico Winkler betreut. „Zwei verdiente Siege“ durfte das Trainerduo gegen den SV Lohhof (2:0) und den FC Wacker München (2:1) bejubeln. Der Schlüssel zum Erfolg war jeweils die gut stehende Defensive. „Im Moment haben wir das Glück und die Disziplin, um uns die Erfolgserlebnisse zu erarbeiten“, sagt Destek, der einmal mehr keine einzelnen Akteure, sondern das Kollektiv lobt. „Wir haben sehr viele gute Spieler.“