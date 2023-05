Nachwuchs des TSV Murnau überzeugt – U15 muss sich noch in die Spur finden

Von: Andreas Mayr

Der Blick geht nach vorne: Samuel Spieß (v.) und die U17 wollen nach der Niederlage in Milbertshofen im Nachholspiel gegen Kirchheim Wiedergutmachung. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Beim TSV Murnau steht die Jugend im Fokus. Die U13 startet perfekt, bei der U15 hält der Negativtrend an. Wo steckt der Nachwuchs tabellarisch?

Murnau – Mit einer Niederlage bei Kellerkind Milbertshofen hat sich die U17 des TSV Murnau endgültig aus dem Meisterrennen der Bezirksoberliga verabschiedet. Doch lange aufhalten sollte sich das Team damit nicht. Die U19 hat derweil den Klassenerhalt in der Landesliga gesichert. Während sich die U15 weiter im freien Fall befindet, geht der Lauf der U13 weiter.

TSV Murnaus U19 doch noch nicht mit Klassenerhalt: BFV fügt Relegationsplatz hinzu

Vor dem Spiel gegen Gundelfingen kam noch einmal etwas Hektik auf. Die Murnauer U19 erfuhr, dass der Verband plötzlich noch einen Relegationsplatz eingeschoben hatte – und der Klassenerhalt doch noch nicht 100 prozentig sicher war. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir’s geschafft haben“, erklärt Trainer Dennis Destek.

Doch die gute Stimmung der vergangenen Tage transportierten die Burschen mit ins Spiel und gewannen 3:1. „Siege geben Selbstvertrauen“, sagt Destek, genauso halfen die Einheiten gemeinsam mit der Ersten Mannschaft. „Die machen den Jungs sehr viel Spaß.“ Man sah’s gerade am Anfang, als Murnau durch zwei Tore von Julian Popp führte. „Brutal angefangen, schöne Tore“, lobt der Coach. Mit dem dritten Treffer von Georg Off machte der TSV alles klar.

Damit bleibt die A-Jugend in der Landesliga, was die Zukunftsplanungen erleichtert. Ein Konzept haben sie bereits: U19 und Zweite Mannschaft verschmelzen noch enger. „Wir haben richtig was vor, das soll eine coole Einheit werden“, erklärt Destek. Er wird weiter Trainer bleiben und sich mit Michael Schmid sowie Jan Tischer abstimmen.

Nachholspiel bei der U17 wird vom erfahrenen Schiedsrichter Kirchbichler geleitet

Über kein Jugendspiel wurde so viel geredet, gestritten und spekuliert. An diesem Donnerstag tritt die Murnauer B-Jugend zum Nachholspiel gegen den Kirchheim SC an (14 Uhr) – das berüchtigte Abbruchspiel nach der Attacke auf Schiedsrichter Dominik Otte. Die Murnauer Kicker selbst waren damals eher unbeteiligte Zeugen.

Deshalb verlangt Destek, der Sportliche Leiter beim TSV, auch diesmal: „Mit den richtigen Werten auftreten, wo das Spiel im Vordergrund steht. Die Jungs wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das erwarten wir in jeder Partie.“ Weiter möchte er sich gar nicht äußern zu dieser Begegnung.

Der Verband hat seinerseits reagiert und mit Gerhard Kirchbichler einen der erfahrensten Kräfte geschickt, der noch dazu für seine konsequente Art bekannt ist. Auf Spielereien braucht sich mit Kirchbichler niemand einzulassen.

Sportlich hat der TSV mit seinem Patzer am Wochenende seine Chance verpasst, noch einmal an die Top-Mannschaften Kirchheim und Heimstetten heranzurücken. 0:1 verlor Murnau bei Abstiegskandidat Milbertshofen. Dennoch: Mit einem Erfolg über Kirchheim könnte die U17 die Meisterschaft massiv beeinflussen. Entsprechend sagt Destek: „Die Jungs sollen sich drauf freuen und ein geiles Spiel draus machen.“

U15-Team möchte Underdog-Rolle nutzen, um den Abstiegsplätzen zu entkommen

Die Murnauer C-Junioren befinden sich weiter im freien Fall. Das 1:4 bei Wacker München war das siebte sieglose Spiel in Folge. Im Jahr 2023 hat der TSV noch nicht gewonnen. „Zutrauen wird uns nicht mehr jeder was. Vielleicht ist genau das die Chance“, sagt Destek.

Die Trainer hätten zuletzt wirklich alles versucht, um die Wende zu schaffen. Doch letztlich kürzt sich alles auf einen Nenner herunter: Der U15 fehlt das Selbstvertrauen. Das äußerte sich in München alleine bei drei Gegentore, die Destek auf individuelle Aussetzer zurückführt. „Die kosten dir Spiele.“ Treffer vier fiel nach einer Standard-Situation.

Mit der Niederlage rutscht der TSV auf die Abstiegsränge der Bezirksoberliga. Fünf Partien stehen noch aus. Für Destek und Co bedeutet das nun: „Alles oder nichts.“

Bei der U13 läuft es richtig gut in der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde

Nein, mit so einem Traumstart konnte nicht einmal der Trainer rechnen. Alle drei Partien hat die Murnauer U13 bisher gewonnen und das Thema Abstieg beinahe schon abgearbeitet. „Ich hätte alle auf einem Niveau eingeschätzt“, sagt Destek. Allerdings entzweit sich die Abstiegsrunde der Bezirksoberliga schon früh. Knappe Siege über die JFG Erding und Wacker München (je 2:1) sorgen für eine exzellente Ausgangsposition.

Den Schlüssel fand Destek im Winter. Da habe er die Erkenntnis gehabt: „So kann es nicht weiter gehen.“ Viele Inhalte waren für die jungen Murnauer zu kompliziert. Also entschlackte er das Programm, vereinfachte es und fokussierte sich auf weniger Dinge. „Das war der große Umschwung“, sagt er. Die Gesamtsituation wendete sich zum Guten. Defensiv steht Murnau gut, die Qualität ist breit verteilt im Team, nur im Abschluss geht noch mehr. „Teilweise werden die Spiele unnötig knapp.“ (Andreas Mayr)