Ein Müll-Tor zur Unzeit - Murnau-Coach Wagner ärgert sich über „zwei verschenkte Punkte“

Von: Andreas Mayr

Neue Alternative: Fabian Erhard erzielte das 1:1 für Murnau und machte die Bälle im Sturm fest. FOTO: Mayr © Mayr

Die Freude über das 2:1 dauert nicht lange an. Eine Unkonzentriertheit nach der Führung kostete den FC Garmisch-Partenkirchen zwei Punkte.

Wolfratshausen – Der Tatort lag nur unweit entfernt von ein paar Altglascontainern. Besser konnte man diesen Ausgleich kurz vor Ende aus Murnauer Sicht nicht illustrieren. Dieses 2:2 war ein Müll-Tor, das der TSV sich einfing.

Was war nun also passiert: In Minute 85 hatte Elias Richter, eigentlich linker Außenverteidiger, sein Team in Führung geschossen. Er setzte nach und traf aus spitzem Winkel zum 2:1. Während die Murnauer mit jubeln beschäftigt waren, heckten ihre Gegner vom BCF Wolfratshausen einen Plan aus. Als Schiedsrichter Philipp Steinbach wieder anpfiff, traten sie den Ball nach vorne, erwischten eine Murnauer Abwehr im Freude- nicht aber im Verteidigungs-Modus und glichen in Person von Argjent Veliqi aus. All das ereignete sich innerhalb einer Minute. „Für uns sehr, sehr bitter“, klagt Murnaus Coach Martin Wagner. „Das sind zwei verschenkte Punkte.“

„Das darf auf keinen Fall ein zweites Mal passieren.“

So läuft das nun mal bei jungen Mannschaften. Das weiß der Coach. Ist ihm bereits im Training aufgefallen, dass sich seine Kicker immer mal wieder Konzentrationslücken gestatten. „Wenn du da ein, zwei Minuten dagegen hältst, gewinnst du das Spiel“, sagt Wagner. So aber brachte sich der TSV selbst um den Lohn. „Das darf auf keinen Fall ein zweites Mal passieren“, stellt der Habacher klar.

Spielerisch fiel Murnaus Wortmeldung auf den fußballerisch eher mageren Auftritt gegen Penzberg überzeugend aus. Die ersten zehn Minuten ausgeklammert sah Wagner viele Elemente, die sein Team beibehalten sollte. Die langen Schläge des BCF sowie die Standards verteidigte der TSV souverän. Bei Gegentor eins begünstigte der Wind die Flugbahn des Balls. Torwart Stefan Schwinghammer bestätigte hinterher, dass der Schuss erst mit Hilfe des Lüftchens im Kreuzeck einschlug (10.).

Keeper Simon Oppholzer rettet mit „Monster-Parade“ Punkt des BCF Wolfratshausen

Ansonsten ließ Murnau den Ball gut laufen. „Haben wir diesmal deutlich besser gemacht“, lobt Wagner. Mit Fabian Erhard stand im Sturm ein Ziel für die vielen Bälle, der sie zu verwerten wusste. Seine Präsenz verlieh dem Angriff der Gäste eine neue Dimension. Der Ausgleich zum 1:1 war ein klassisches Stürmertor. Nach Traumpass von Manuel Diemb vollstreckte er alleine vor dem BCF-Kasten und krönte eine Phase, in der „wir super Fußball gespielt haben“, schwärmt Wagner.

In der Endabrechnung sprang aber zu wenig aus der Feldüberlegenheit heraus. Wagner gefiel, zu welchem Risiko seine Burschen bereit waren. „Sie wollten den Sieg.“ Selbst nach dem Ausgleich erspielten sie sich noch eine erstklassige Torchance. Der eingewechselte Emilio Schmidt-Cabrera köpfte eine Flanke gegen die Laufrichtung des Torwarts. Besser kann man’s nicht machen als Angreifer. Allerdings konterte Simon Oppolzer vom BCF mit einem irren Reflex. „Monster-Parade“, fällt Coach Wagner dazu nur ein. Ja, in der Schlussphase lief wirklich nichts mehr für Murnau. (Andreas Mayr)