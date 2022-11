Die Lehren von Raisting: Teichmann will weniger Hektik gegen Denklingen

Was für ein Wochenende da hinter Sven Teichmann liegt: Samstag schaute er sich schon mal die Gegebenheiten in Denklingen an.

Murnau – Die luxuriöse Anlage am Rande eines 2.500-Einwohner-Dorfes samt Restaurant, Bürgersaal, Kunstrasen, Flutlicht und diversen weiteren Plätzen. Er sah zudem ein wiedererstarktes Team des VfL, das mit Kampf und Konter-Fußball Bad Heilbrunn zu Fall brachte.

Am Tag darauf in Raisting stolperte dann seine eigene Spitzenmannschaft. Das 2:2 des TSV Murnau hat sich Trainer Teichmann noch einmal in voller Länge zu Gemüte geführt. Die Kernpunkte arbeitete er am Halloween-Montag mit seinen Spielern durch – samt der dringenden Bitte, sie doch umzusetzen, wenn es heute Abend (19.30 Uhr) in Denklingen gegen ein ähnlich konstruiertes Team geht.

Zu den bitteren Erkenntnissen gehörte auch die Klarheit in Bezug auf das Führungstor der Raistinger. „Das Tor war definitiv keines“, sagt Teichmann. Gleichwohl störte er sich stark an der Art und Weise, wie seine junge Mannschaft sich bei der Abwehr der Standardsituationen anstellte. Schon vor dem 0:1 war ein Kopfball der Raistinger nach einer Ecke auf der Latte gelandet. Solche Aktionen müsse man einfach „vernünftiger verteidigen“, klagt der Coach gerade mit Blick auf Denklingen. Denn auch der VfL stellt eine Reihe gefährlicher Schützen und Kopfballspieler, wie am Samstag gegen Bad Heilbrunn zu sehen war.

Auffällig war auch, wie wenig Chancen das gern und oft gepriesene Offensivressort des TSV kreierte. Klar, Raisting verdichtete das Mittelfeld geschickt, stellte diesmal nur einen statt zwei Stürmern auf. Im Gegenzug versuchte es Murnau aber viel zu selten über die Flanken. Mit seinen drei Innenverteidigern – Manuel Diemb, Nicolai Bierling und Simon Kästele – führte er am Montag persönliche Gespräche. Sie fungieren als erste Spieleröffner, die Rhythmus und Geschwindigkeit vorgeben. Teichmann wünscht sich mehr Geduld, mehr Ballbesitz, mehr Zirkulation, weniger Hektik. „Wir müssen nicht jeden zweiten Ball vorne reinstoßen.“ Zumal der nächste Gegner ähnlich zu Raisting über Zweikämpfe seine Kraft zieht. Wenig Fehler im Aufbau dürfe sich sein Team leisten, betont der Trainer. Mit seinen zwei Offensivwaffen Dominik Karg und Simon Ried lauert Denklingen stets auf Konter. „Auf eine vernünftige Restabsicherung müssen wir achten“, sagt Teichmann.

Alleine der Faktor Kunstrasen dürfte Murnau bei seinem Ansinnen weiter helfen. Der Raistinger Rasen, den Teichmann als „Stolperwiese“ bezeichnet, erschwerte vieles. „Natürlich ein riesengroßer Unterschied.“ Ein Hinweis auf die letzte Szene darf nicht fehlen. Georg Kutter und Bastian Adelwart marschierten zu zweit aufs Raistinger Tor zu. Auf einem anständigen Untergrund, da ist sich Teichmann sicher, treffen beide Murnauer –- egal wer schießt. „Das lag am Rasen.“ Trotz des kapitalen Fehlschusses gefällt dem Trainer, wie sich Adelwart aus seinem Formtief heraus zu kämpfen versucht. Im Gegensatz zu den vergangenen Partien lobt er explizit die Körpersprache beim jungen Stürmer. „Das war der richtige Ansatz.“ Womöglich wartet für Adelwart sogar ein Platz in der Stammelf, da Konstantin Ott nach einem Foulspiel inklusive dickem Knöchel vom Feld musste. (Andreas Mayr)