TSV Murnau tanzt in der Rückrunde auf drei Hochzeiten – und hat ambitionierte Ziele

Von: Andreas Mayr

Schwitzen für den Rückrundenauftakt: Mit Physiotherapeut Ralf Luckhardt (weißes T-Shirt) hat sich der TSV Murnau einen Experten für Körper und Gesundheit ins Team geholt. © Andreas Mayr

Beim TSV Murnau startet die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Die Drachen haben dabei einiges vor. Ziel ist der Aufstieg in die Landesliga.

Murnau – Die Flutlichter an der Poschinger-Allee leuchten wieder. Und das ist in erster Linie metaphorisch zu verstehen. Den Winter über fährt selbst der so ambitionierte TSV Murnau sein Aggregat herunter. Training bieten sie bei den Drachen auf freiwilliger Basis an. Doch seit dem 31. Januar arbeiten die Turbinen wieder im Hochbetrieb. Vier Einheiten allein in der ersten Woche notierte Michael Adelwart.

„War mir wichtig für die Belastungssteuerung“, sagt der Abteilungsleiter. Jetzt, da beinahe alle Fußballer wieder fit sind, sollen sie das auch bleiben. Auf sie wartet eine gigantische Mission. Eine, die vielleicht größer ist als alles, was man beim TSV bislang gewohnt war.

Murnau steht vor einem Tanz auf drei Hochzeiten. Die Erste strebt in die Landesliga. Team zwei hat sich als Ziel die Kreisklasse gesetzt. Auf Adelwarts Prioritätenliste ganz oben steht jedoch der Klassenerhalt der A-Jugend in der Landesliga, weil dieses Niveau den Zustrom der Talente zum Seniorenbereich sichert. Ein Abstieg käme einem Loch in der Pipeline gleich. „Wir haben riesige Aufgaben vor uns“, hält er fest. „Sobald ein Ziel nicht mehr erreichbar ist, wird es leichter.“ Aber freiwillig aufgeben wird am Staffelsee niemand. Adelwart ist in seinem Leben und Handeln für den TSV tendenziell immer den Weg des größten Widerstands gegangen. 50 bis 60 Mann ab dem Jahrgang 2005 umfasst der Pool der drei Mannschaften. Einmal die Woche trainieren sie gemeinsam. Auch das Trainingslager in Südtirol bestreitet der ganze Trupp. Michael Schmid und Jan Tischer, die Coaches der Reserve, U19-Trainer Dennis Destek und Sven Teichmann versuchen, diese drei Ballons in der Luft zu halten.

In den drei Wintermonaten mag es im Sportzentrum ruhig zugegangen sein. Dennoch brachte der Jahreswechsel Veränderung. Mit Ralf Luckhardt holten sie einen Experten für Körper und Gesundheit ins Team, ein weiterer Legostein für mehr Professionalität. Der frühere Handballtrainer des TSV hat sich längst als Physiotherapeut mit Kontakten bis hinauf in den Profisport einen Namen gemacht. In seinem Fitnessstadel in Murnau versorgt er künftig auch die Kicker. „Eine Anlaufstelle für Reha und Aufbautraining“, nennt es Adelwart. Eine Einheit in der Vorbereitung – praktisch zum Kennenlernen – absolvierte die Mannschaft auf den Spinning-Rädern im Stadel.

Zudem schloss der TSV die Torhüter-Baustelle, die nach dem Kreuzbandriss von Felix Schürgers entstanden ist. Mit Stefan Schwinghammer, früherer Spitzentorwart und zuletzt Co-Trainer, steht eine Versicherung und gleichzeitig ein Mentor für Ersatzmann Oliver Fastenrath sowie die jungen Keeper parat. „Er stellt sich nicht selbst vorne hin, sondern hilft. Er tut uns als Typ gut“, lobt Adelwart. Mit Josef Bierling, Dominik Hoch, Andreas Knoll, Lukas Streicher, Philip Mühlbauer und Tadeus Henn kehren sämtliche Verletzte zurück. Selbst Roman Trainer befindet sich nach seinem Kreuzbandriss wieder im Aufbau. Und dann hält Murnau noch ein paar Joker in der Hinterhand. USA-Student Thomas Bauer kehrt Ende April zurück. Maximilian Ott und Laurenz Schneider, zwei weitere Studenten, sollen wieder öfter mitwirken. Zudem bieten sich aus dem 2005er-Jahrgang wieder ein paar Talente an.

Gleichwohl hat Murnau zwei Begabte verloren. Andreas Schneeweiß kehrte zurück nach Penzberg, weil er sich nicht durchsetzen konnte. „Das tut weh, weil er ein richtig guter Typ war. Er hat leider nicht das gekriegt, was er sich erhofft hat“, sagt Adelwart. Pascal Jocher hingegen, der künftig für den TSV Peiting aufläuft, sei nach langer Krankheit nie richtig reingekommen. Doch auch ohne die beiden haben sie beim TSV Rang zwei der Bezirksliga im Blick.