TSV Murnau kann’s auch in der Halle

Teilen

Heiß umkämpft geht es in der Halle zu. Am Ende setzte sich Murnau (in Grau) beim Turnier in Peiting durch. Foto: Halmel © Halmel

Nicht nur auf dem Rasen läuft es für die Fußballer des TSV Murnau in dieser Saison wie am Schnürchen, auch in der Halle konnte der Tabellenzweite der Bezirksliga Oberbayern Süd am vergangenen Wochenende auf ganzer Linie überzeugen.

Peiting – Beim Turnier der Gruppe West im „Lotto Bayern Hallencup“ setzen sich die Drachen am Samstag in der Sporthalle Birkenried in Peiting als Sieger gegen die Konkurrenz durch und kämpfen somit als eines von zehn Teams am 17. Dezember in Penzberg um die Zugspitz-Meisterschaft.

Dabei ging das Turnier für die von Spieler Michael Marinkovic betreute Mannschaft denkbar schlecht los. Trainer Sven Teichmann hatte auf die Fahrt nach Peiting verzichtet, weil er Hallenturniere als „nicht sinnvoll“ erachtet, da „die Verletzungsgefahr zu groß“ sei. Gerade einmal eine Minute war im Spiel gegen den FC Scheuring gespielt, da stand es auch schon 0:2. Was folgte, waren fünf Murnauer Treffer zum 5:2-Sieg sowie ein klarer 6:0-Erfolg gegen Türk Gücü Schongau. Im letzten Vorrundenspiel unterlag der TSV dann den Gastgebern aus Peiting mit 3:5. „Da hat man gemerkt, dass wir nicht in der Halle trainiert haben. Die Niederlage war verdient“, gestand Marinkovic.

Doch es sollte nicht das letzte Duell beider Teams sein. Nach einem souveränen 4:0 im Halbfinale gegen den VfL Denklingen standen sich beide Mannschaften im Finale erneut gegenüber. Diesmal mit dem besseren Ende (5:3) für Murnau.

Zum Finalturnier fährt das Team laut Marinkovic ohne sportliche Zielsetzung: „Der Spaß steht im Vordergrund. Und, dass sich niemand verletzt“. (son)