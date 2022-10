Trotz Nullnummer beim Primus - SV Ohlstadt wahrt Chance auf Meisterrunde

Von: Oliver Rabuser

Einsatz, Wille und Zug haben die Ohlstädter, hier Florian Augscheller (l.) gezeigt, in den nun folgenden entscheidenden Wochen reicht das allein nicht. Foto: or © or

Eine Nullnummer beim Spitzenreiter erhält dem SV Ohlstadt die Restchance auf die Meisterrunde. Kommenden Sonntag gegen den SC Pöcking ist ein Sieg Pflicht.

Peißenberg – Dann wäre immerhin schon der direkte Vergleich gewonnen. Noch wichtiger: Wenn der SVO zum Finale der Vorrunde in Habach antritt, sind die Pöckinger spielfrei. So weit, so gut, so theoretisch. In der Praxis haben die Ohlstädter länger nicht mehr gewonnen. Drei Spieltage mit zwei kargen Torerfolgen sind kein Mutmacher für die Wochen der Wahrheit. Allerdings muss man die Partie in Peißenberg für sich betrachten.

Der tiefe rutschige Boden unterbrach immer wieder den Spielfluss. Zudem stehen die Peißenberger nicht zufällig ganz vorne. „Sie sind physisch enorm stark, da ist es schwer, vorne präsent zu sein“, stellt Stefan Frombeck fest. Der Coach der Ohlstädter Reserve vertrat am Samstag Stefan Schwinghammer, der auf einer Taufe weilte. Frombeck hob die Motivation seines Teams hervor. „Es war Zug drin und der Wille, beim Spitzenreiter etwas zu holen, klar zu erkennen.“ Ein Augenschmaus war’s nicht.

„Eine gerechte Punkteteilung“

„Es war ein Spiel von Sechzehner zu Sechzehner“, sagt Frombeck. Schnell kristallisierte sich heraus, dass es nicht das Match der großen Torchancen werden würde. „Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel – das war nach einer halben Stunde schon klar“, hält Frombeck fest. Dass es dazu nicht kam, lag auf SVO-Seite an Jonas Fuhrmann. Der Keeper hielt das, was gehalten werden musste.

„Eine gerechte Punkteteilung“, urteilt der Coach. Weil der TSV im zweiten Abschnitt sukzessive dominanter, aber nicht wirklich zwingender wurde. Im ersten Abschnitt hätten indes die Gäste den so wichtigen Torerfolg setzen können. Maximilian Schwinghammer profitierte vom Ausrutscher eines Gegenspielers. Aber als er auf den TSV-Kasten zusteuerte, wurde er selbst Opfer der Platzverhältnisse. Lukas Jonietz zeigte bei seinem Versuch mehr Standfestigkeit, wurde aber vom Unparteiischen zurückgepfiffen. Frombeck kommentierte die Situation als „fragwürdige Abseitsentscheidung“. Am Ende blieb der Blick nach Habach und die Erkenntnis, dass es nach dem 2:0-Erfolg des ASV über Pöcking nächste Woche am Boschet zu einem knackigen Endspiel kommt.