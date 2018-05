SV Krün: Tüftler Wilde basteltNot-Elf und verliert

1:2 gegen den ESV Penzberg

von Andreas Kögl schließen

Krün – Bernhard Wildes telefonierte und telefonierte. Er rief bei Spielern an, „die seit Jahren nichts mehr mit Fußball zu tun hatten“, um ein Krüner Team aufzustellen. Mit allen Mühen bekam er eine Mannschaft zusammen.

„Dafür haben wir uns gar nicht so schlecht verkauft.“ Belohnt haben sich die Krüner aber für den Aufwand nicht. Sie verloren ihr Heimspiel 1:2 gegen den ESV Penzberg. Nach dem Schlusspfiff „war ich echt zwider“, sagt Wilde. „Da wollte ich am liebsten keinen mehr sehen.“ Aber eigentlich könne er den Aushilfen keinen Vorwurf machen.

Trotz der personellen Misere kamen die Platzherren zunächst ganz gut in die Partie. Penzberg hatte zwar ein leichtes spielerisches Übergewicht, das Krün aber mit unermüdlichem Einsatz ausglich. Im Abschluss fehlte Stephan Benz bei seinem ersten Einsatz das Glück, das die Gäste beanspruchten. Beim ersten Tor verschätzte sich Max Achatz nach einer Flanke. Gegentreffer zwei resultierte aus einem Freistoß. Zugeschrieben wurde das Tor dem Penzberger Benedikt Weigl.

Auch im zweiten Abschnitt stemmten sich die Gastgeber gegen die Niederlage. Der Kopfballtreffer von Stefan Sellmaier nach einem Freistoß von Thomas Sperer brachte nochmals Spannung in die Partie. Ein weiterer Treffer gelang den Isartalern aber nicht mehr. Da sich Berg und Oberau aber 1:1 trennten, schaut die Situation in Sachen Klassenerhalt aber „gar nicht so schlecht für uns aus“, sagt Wilde. Für das direkte Duell gegen Oberau brauche er aber unbedingt wieder mehr personelle Alternativen. ak

SV Krün – ESV Penzberg 1:2 (0:2)

SV Krün: Schandl – Achatz, Hein, Sperer, Mayer, Benz, Sellmaier, Zahler, Fleyss, Wilde, Holzer. – Eingewechselt: Baumann, Buchwieser.

Zuschauer: 75.

Tore: 0:1 (7.) Szekeli, 0:2 (36.) Weigl, 1:2 (58.) Sellmaier.