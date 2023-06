Nach Aufstieg mit GAP: Bezirksliga-Torschützen-König Moritz Müller verstärkt Türkgücü München

Von: Robin Hieke

Moritz Müller spielt in der neuen Saison für Türkgücü München in der Regionalliga. © Türkgücü München Instagram

Türkgücü München hat sich für die neue Saison in der Offensive verstärkt: Moritz Müller kommt vom Beziksliga-Meister 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

München – 30 Tore hat Moritz Müller in dieser Saison geschossen. Damit hat er einen großen Anteil am Wiederaufstieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Kein Wunder, dass dadurch viele Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Auch Türkgücü München hat Interesse bekundet und sich die Dienste des Goalgetters am Ende gesichert.

Sportdirektor Serdar Yilmaz freut sich auf den 23-Jährigen: „Moritz haben wir intensiv beobachtet und sind uns sicher, durch seine Explosivität und Torgefahr wichtige Elemente für unser Spiel und unsere Mannschaft gewonnen zu haben“, heißt es in der Pressemitteilung der Münchener

Moritz Müller: Die Tormaschine soll der Offensive der Münchner neues Leben einhauchen

Mit seinen 30 Saisontoren hat sich Moritz Müller die Torjägerkanone in der Bezirksliga Süd gesichert und erneut die Prämie von 15 Kästen ERDINGER gewonnen. Doch nicht nur in der Bezirksliga traf Müller wie am Fließband. Auch in der Landesliga erzielte der Torjäger einen Treffer nach dem anderen für Garmisch-Partenkirchen. Seine Bilanz: 89 Partien, 45 Tore und 24 Assists.

Eine Treffsicherheit, die Türkgücü München in der vergangenen Regionalliga-Saison abging. Die Elf von Alper Kayabunar kam in 38 Spielen auf lediglich 48 Treffer. Mit Moritz Müller soll nächste Saison mehr Torgefahr ausgestrahlt werden.

Für den 23-Jährigen beginnt nach vier Jahren beim 1. FC Garmsich-Partenkirchen ein neues Kapitel. „Ich bin glücklich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein und möchte nächste Saison alles für den Verein geben“, so Müller.

Türkgücü München: Kaderplanung für die neue Saison läuft auf Hochtouren

Die Münchener basteln weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Nach den Verpflichtungen von Emre Tunc vom SV Heimstetten und Erif Erkin vom TSV Rain, präsentierte der Klub mit Moritz Müller den nächsten Neuzugang. Die Brüder Kevin und Sascha Hingerl haben bereits verlängert. „Wir sind in der Kaderplanung weit fortgeschritten und möchten für die nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen“, so Serdar Yilmaz.