Typisches Hinspiel

Einen Schritt zu spät: Dießens Jan Verhülsdonk (r.) klärt vor SG-Stürmer Patrick Salzmann. © Andreas Kögl

Kein Risiko eingehen, nur kein Gegentor kassieren: So sind oftmals Relegations-Hinspiele geprägt. Auch das der SG Oberau/Farchant gegen den MTV Dießen. Torlos trennten sich beide Teams, die Entscheidung fällt am Sonntag.

Oberau – Am Ende waren sich beide Trainer einig. „Ein typisches Relegationsspiel“, resümiert sowohl Sascha Handke als auch Dießens Coach Philipp Ropers nach dem 0:0 im Relegationsspiel zwischen der SG Oberau/Farchant und dem MTV Dießen. „Ich finde, das Ergebnis geht in Ordnung“, fügt Handke hinzu.

Der Beginn der Partie stand im Zeichen der Gastgeber, die durch zwei Distanzschüsse von Dominik Korthals und Christoph Lössl zumindest mal anklopften. Im weiteren Verlauf von Hälfte eins aber kippte die Waage der Spielanteile auf die Seite der Gäste. Schon zu diesem Zeitpunkt klar: Das Team, dass den ersten Treffer erzielt, gewinnt wahrscheinlich. Zu ideenlos präsentierten sich beide Seiten beim Kreieren von Torchancen. So musste SG-Torhüter John Keen nur einmal bei einem harmlosen Kopfball eingreifen. Sein Gegenüber, Dießens Keeper Maximilian Böswald, war sogar völlig beschäftigungslos. Zumindest bis zur 43. Spielminute, denn in der musste er hellwach sein, um vor dem heranstürmenden Patrick Salzmann zur Stelle zu sein.

Auch die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gehörten den Platzherren, die allein in den ersten sechs Minuten schon mehr Offensivbemühungen an den Tag legten als im gesamten ersten Spielabschnitt. Klare Möglichkeiten waren aber weiter Mangelware. „Ab etwa der 60. Minute haben wir dann leider etwas den Faden verloren und konnten nur noch reagieren, statt agieren“, gibt Handke zu. Auch Oberaus Urgestein Heini Korthals hoffte knapp zehn Minuten vor Schluss, dass zumindest das 0:0 gehalten werden kann. „Inzwischen spielt ja nur noch eine Rumpftruppe“, beklagt er den Ausfall zahlreicher Stammspieler. Ob einer von dem schmerzlich vermissten Akteuren jemand rechtzeitig zum Rückspiel am Sonntag in Dießen fit wird, ist mehr als fraglich.

Noch ist für beide Teams alles offen, auch wenn MTV-Coach Ropers sagt: „Die besten Ausgangslage bietet sich uns nicht aufgrund der Auswärtstorregel.“ Denn jedes nicht torlose Unentschieden würde für die Spielgemeinschaft den Klassenerhalt bedeuten. „Aber ich glaube schon, dass wir Oberau zu Hause schlagen können“, schiebt Ropers nach.