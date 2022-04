Überlegen geht anders

Teilen

Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich nicht nur Michael Guglhör (l.) und Benjamin Fend. Generell wäre ein Unentschieden wohl das gerechtere Ergebnis für das Spiel Ohlstadt gegen Bad Kohlgrub gewesen. © kögl

Wieder nah dran, wieder keine Punkte: Der FC Bad Kohlgrub bleibt ohne Zähler in der Fußball-Kreisliga. Im Derby gegen den SV Ohlstadt setzte es eine unnötige 0:2-Niederlage.

Bad Kohlgrub – Betrachtet Jan Tischer die Sache nüchtern, gab es nur einen Ausgang für das Spiel: Als Pflichtsieg bezeichnet der Trainer des SV Ohlstadt den 2:0-Erfolg gegen Bad Kohlgrub. Doch wenn die beiden Landkreis-Sorgenkinder der Kreisliga aufeinandertreffen, ist eben nichts selbstverständlich. So sah es lange Zeit nicht unbedingt nach einem Sieg der Gäste aus.

„Wir haben uns echt schwer getan, da war uns die Verunsicherung der letzten Wochen doch ganz schön anzumerken“, sagte Tischer nach dem Derby gestern, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Zudem hatte Tischers Mannschaft nicht mit der Taktik der Bad Kohlgruber gerechnet. „Dass sie uns erst so tief anlaufen, das hat uns ganz schön überrascht.“ Am Ende gewann der SVO, weil er seine Chancen verwertete.

Während der Gästecoach also tief durchatmete, blieb seinem Gegenüber einmal mehr nur die Ratlosigkeit. „Warum können wir uns für einen engagierten Auftritt nicht einfach mal belohnen?“, rätselte Oliver Pajonkowski. „Wir spielen gut mit, erarbeiten uns gute Chancen, aber die Tore machen die Gegner.“

Halbzeit eins verlief ruhig, um nicht zu sagen langweilig vor den beiden Toren. Auf jeder Seite gab es nur eine Chance, dafür waren beide hochkarätig. Nach einer guten halben Stunde zirkelte SVO-Stürmer Maximilian Schwinghammer einen Freistoß über die Mauer, aber Bad Kohlgrubs Torhüter Nicolas Franz und Offensivmann Simon Ollert verhinderten zusammen den Einschlag. Etwa acht Minuten später die Chance auf der anderen Seite. Und hätte Stephan Kraus nur etwas längere Stollen unter seinen Fußballschuhen gehabt, dann wäre er noch an den Ball gekommen. So aber grätschte er praktisch auf der Torlinie daran vorbei.

Gleich nach Wiederbeginn die mit entscheidenden Minuten. In zwei Spielsituationen hatten die Platzherren den Torjubel schon auf den Lippen. Zunächst stand Florian Kratz nach einer Ecke am langen Pfosten völlig frei – aber vermutlich auch völlig überrascht, denn sein Abschluss war überaus überhastet. Nur eine Minute später fasste sich Ollert von außerhalb des Strafraums ein Herz, doch sein Schuss krachte an den Pfosten und von dort zurück ins Spielfeld. „Da bewahrheitet es sich mal wieder, dass du einfach auch kein Spielglück hast, wenn du unten drin stehst.“ So haderte FC-Fußballchef Josef Geipl an der Außenlinie mit dem Verlauf.

Eben diesen Dusel hatten die Gäste, als nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite und einer Flanke nach innen der Ball zunächst an Freund und Feind vorbeirauschte, am hinteren Strafraumeck aber doch noch Simon Nutzinger fand. Er ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 für den SVO. Das Glück war auch auf der Seite von Luis Frombeck nur fünf Minuten später, als er von der linken Seite seinen Torschuss über den Umweg an den Innenpfosten im Tor unterbrachte.

Damit wären die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Teams auch schon aufgezeigt, die Ohlstadts Co-Trainer Michael Koller noch einmal ganz klar herausstellte. „Wenn Bad Kohlgrub die beiden Dinger anfangs der zweiten Halbzeit reinmacht, verlieren wir das Spiel.“