Uffing bereits mit Gedanken in der Relegation

Stefan Resch: Der Außenverteidiger wird am Samstag geschont.

Drei Spiele Vorbereitung

von Andreas Kögl schließen

Uffing – In Uffing hat längst die Vorbereitung auf die Relegation begonnen. Die verbleibenden drei Spieltage nutzt Trainer Thomas Neumeier, um im Spielfluss zu bleiben, Abläufe zu festigen und angeschlagene Spieler zu schonen.

Kapitän Matthias Berchtold pausierte zuletzt beim 1:1 in Eglfing. An diesem Samstag gegen den MTV Berg II (15 Uhr) schont der Coach auf alle Fälle Philipp Destek und Stefan Resch. Destek hatte sich schon vor zwei Wochen im Spiel der Reserve verletzt, Resch verließ in Eglfing humpelnd das Feld. „Wir werden kein Risiko mehr eingehen“, stellt Neumeier klar.

Fest steht, dass Uffing mit der bestmöglichen Mannschaft aufläuft werden. Zwei Niederlagen auf eigenem Platz sind genug. „Da soll nicht nochmals was passieren“, betont Neumeier. Doch er erwartet eine schwierige Aufgabe. Berg hat den Klassenerhalt trotz fünf Punkten Vorsprung noch nicht gesichert. Berg wisse genau, dass es noch Zähler braucht. Neumeier sagt: „Aber vielleicht spielt uns genau diese Situation ja auch einmal ein wenig in die Karten.“ ak