Uffing hakt die Meisterschaft ab

1:1 gegen Eglfing

von Andreas Kögl schließen

Eglfing – Der SV Uffing kann sich ab sofort auf die Relegation konzentrieren. Eine Tatsache, die Trainer Thomas Neumeier nach dem 1:1 gestern Nachmittag in Eglfing wie folgt kommentiert: „Gerade für unsere angeschlagenen Spieler wird es jetzt etwas ruhiger zugehen. Wir werden uns auskurieren, aber ohne runterzufahren.“

Der Begriff Derby ist bei Duellen zwischen Eglfing und Uffing absolut angebracht. Gerade zweieinhalb Kilometer liegen die Sportanlagen voneinander entfernt. Die Zuschauer lockte das Duell am Muttertag nicht an den Platz. Sie verpassten ein intensives Duell. In dem hatten die Uffinger mehr Spielanteile, jedoch fehlte es ihnen an Effizienz. „Wir sind nach vorne momentan einfach zu harmlos“, hadert Neumeier. „Wir spielen gut, laufen gut, aber der letzte oder vorletzte Pass klappt nicht.“

Zwangsläufig kamen so auch die Eglfinger zu Möglichkeiten. Zwei dicke Dinger ließen die Gastgeber zunächst liegen, bis Michael Zach mit einem platzierten Linksschuss das 1:0 markierte. Ein Rückschlag, aber auch ein Weckruf für die Gäste, die fortan am Drücker waren. Felix Hoffmann, Martin Flöß und Christian Englbrecht, der den Part als Kapitän und Abwehrorganisator von Matthias Berchtold übernahm („eine Vorsichtsmaßnahme“), vergaben gute Chancen. Bis zum Ausgleich mussten sich die Uffinger noch eine gute Zeit gedulden. Erst als Georg Kutter 20 Minuten vor dem Ende am langen Pfosten hochstieg und eine Flanke von Stefan Resch mit dem Kopf in die Maschen wuchtete, durften die Gäste jubeln. Eine Gewitterunterbrechung bremste dann den Elan der Uffinger ein wenig, sodass es letztlich beim 1:1 blieb.

„Ich mache meinen Spielern keinen Vorwurf“, betont Neumeier. Natürlich hätte er gerne drei Punkte geholt. Aber: „Wir haben gerade eine kleine Blockade. Die werden wir aber wieder wegbekommen.“ Hoffentlich spätestens bis zur Relegation.

ASV Eglfing – SV Uffing 1:1 (1:0)

Uffing: D. Destek – Joa. Buchberger, Schweiger, Englbrecht, Resch, M. Buchberger, Kutter, Pflüger, Seidl, Hoffmann, M. Flöß. – Eingewechselt: Gerg, Matschl.

Schiedsrichter: Erkan Cerkez (SV Eurasburg-B.). – Zuschauer: ca. 80.–Tore: 1:0 (25.) M. Zach, 1:1 (70.) Kutter.