A-Klasse: SV Uffing II klagt über große Personalsorgen

Von: Patrick Hilmes

Florian Neuner Coach der Uffinger Zweiten. © Andreas Mayr

Im Grunde ist ja alles im Lot beim SV Uffing II. Der Ligaverbleib in der Fußball-A-Klasse ist das angestrebte Ziel.

Uffing – Die Chancen stehen bestens, der SVU kann auf sieben Punkte Vorsprung verweisen. Das ist jedoch beinahe weniger Verdienst der Uffinger, sondern des ASV Antdorf II. Das Schlusslicht hat in 21 Partien gerade mal neun Zähler gesammelt.

„Wir können nur hoffen, dass es auch dabei bleibt“, gesteht Florian Neuner.

Der SVU-Coach will sich lieber nicht ausmalen, dass die Kreisklassen-Reserve aus Antdorf, gegen die man selbst nicht über ein mageres 0:0 hinauskam, doch noch Punkte aufholt und aufschließt. Denn seine eigene Mannschaft ist in der derzeitigen Verfassung kaum in der Lage, selbst zu punkten. Insbesondere nicht, wenn sie auftritt wie am Sonntag in Eberfing, wo es eine 0:8-Klatsche setzte (wir berichteten). Bereits nach 13 Minuten lag Neuners Mannschaft aussichtslos mit 0:4 zurück. Zudem plagen den Tabellenvorletzten Personalsorgen. Coach Neuner hat Bedenken, dass er am heutigen Dienstag daheim gegen den 1. FC Penzberg II (19.30 Uhr), Zehnter des Klassements, ein schlagkräftiges Team aufbieten kann. „Wahrscheinlich muss ich selber spielen.“ Eine Absage kommt aber nicht infrage, auch wenn er betont, dass es „mit den wenigen Leuten derzeit Wahnsinn“ ist. (Patrick Hilmes)