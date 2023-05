Uffing verspielt zwei Führungen: Torspektakel endet Unentschieden

Zu früh gefreut: Christoph Seidl, Nicolas Reising, Stefan Resch bejubeln einen der drei SVU-Treffer. Foto: Kögl © Kögl

Wie schon im Hinspiel gab es zwischen Uffing und Bernbeuren keinen Sieger. Anders als im torlosen Hinspiel waren Tore dieses Mal keine Mangelware.

Uffing – Wie schon beim torlosen Unentschieden im Hinspiel hat auch das Duell in der Rückrunde der Kreisklassen-Abstiegsrunde keinen Sieger zwischen dem SV Uffing und dem TSV Bernbeuren hervorgebracht. „Derzeit machen wir es unseren Gegnern leider wieder viel zu einfach“, bilanzierte SVU-Trainer Florian Neuner nach dem Schlusspfiff verärgert. „Bernbeuren hatte heute vier Chancen und macht daraus drei Tore.“

Tatsächlich mussten die Platzherren deutlich mehr Aufwand betreiben, um erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Immer wieder rannten die Uffinger an und versuchten, Bernbeurens Abwehr in Verlegenheit zu bringen. So wie in der zwölften Minute, als Nicolas Reising scharf nach innen flankte und Christian Grotz beim Rettungsversuch ins eigene Netz traf. In der Art ging es auch weiter. Während es Uffing mit ansehnlichem Kombinationsfußball probierte, setzten die Gäste fast ausschließlich auf weite Bälle.

Traum-Solo-Assist auf der einen, Bogenlampen-Kopfball-Tor auf der anderen Seite

Nach einer guten halben Stunde wich der TSV dann von diesem Angriffsschema ab. Prompt wurde es gefährlicher, und der sträflich freigelassene Simon Hofmann nickte zum Ausgleich ein (31.). Doch nur sieben Minuten später folgte ein Galaauftritt von Martin Flöß. Unaufhaltsam marschierte dieser die linke Außenbahn entlang. Am Eck des Fünf-Meter-Raums angekommen, passte er mustergültig quer, so dass Reising aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben brauchte. Mit einer Führung zur Pause wurde es dennoch nichts, da Grotz auch noch auf der richtigen Seite traf. Sein Kopfball sah zunächst ungefährlich aus, senkte sich aber genau zwischen der Faust von Torhüter Stefan Petersen und der Querlatte ins Tor (45.+2).

Auch der erste Treffer in Halbzeit zwei ging auf das Konto der Gäste. Diesmal verschätzte sich Kilian Wiehle. Erst spekulierte er auf Abseits, dann kam er Gegenspieler Manuel Jäger nicht mehr hinterher (65.). Die Antwort des SVU ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über Philip Jarosch und Wiehle war Felix Hoffmann zur Stelle und vollendete im zweiten Versuch (67.). Nur eine Minute später hatte er dann gar die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an der Hüfte des TSV-Keepers. (ak)

SV Uffing - TSV Bernbeuren 3:3 (2:2)

Uffing: Petersen – Wiehle, Jarosch, Schweiger, Resch, Englbrecht, Mayr, Matschl, Seidl, Hoffmann, Reising – Eingewechelt: Flöß, Schütz, Müller

Schiedsrichter: David Becker (FC Penzberg) – Zuschauer: 50

Tore: 1:0 C. Grotz (12., Eigentor), 1:1 Hofmann (31.), 2:1 Reising (38.), 2:2 Ch. Grotz (45.+2), 2:3 Jäger (65.), 3:3 Hoffmann (67.) – Gelbe Karten: Englbrecht, Seidl – Harsch, Birk, Jäger