Uffings Neumeier über Höhenflug: „Die Position zu halten, gibt Auftrieb“

Die Verfolger frusten

von Andreas Kögl

Momentaufnahme dürfte derzeit eines der Lieblingswörter von Thomas Neumeier sein. „Was zählt, ist am Saisonende“ – noch so ein Satz. Gebetsmühlenartig predigt er, dass die Tabellenführung seiner Uffinger Fußballer in der Kreisklasse nicht in Stein gemeißelt ist.

Eines aber räumt er vor dem Verfolgerduell gegen den SV Eurasburg-Beuerberg am Sonntag (15 Uhr) ein. Für die Konkurrenz sei es frustrierend, wenn sich der Spitzenreiter Woche für Woche keine Blöße gibt. „Das haben wir vergangene Saison mit Polling erlebt. Da bist du dahinter permanent im Zugzwang, darfst dir möglichst keinen Patzer erlauben.“ Insofern gefällt Rang eins den Uffingern ganz sicher.

Und er motiviert. „Die Position zu halten, gibt Auftrieb“, bestätigt Neumeier. Dazu wäre nun ein Dreier gegen Eurasburg wertvoll. „Für mich als Gegner aber ein unbeschriebenes Blatt“, räumt der SVU-Coach ein. Klar ist: Top-Spieler Stefan Manhart ist nach seiner Roten Karte im Kohlgrub-Spiel gesperrt.

Probleme hat Uffing nur in der Abwehr. Matthias Berchtold verletzt, Florian Schweiger auf Reisen und Christopher Schlegtendal mit einer Innenbandverletzung ebenfalls außer Gefecht – da wird’s eng. Gut, dass Jan Schlegtendal wieder da ist. „Eigentlich einer der Spieler, die noch Zeit bräuchten, um richtig fit zu werden.“ Eine Alternative gibt es aber kaum. ak