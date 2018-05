Unterammergau darf nicht stolpern, Abschied von Nöhmeier

Alle Vorschauen der A-Klasse 6

Vorletzter Spieltag in der A-Klasse 6: Nicht stolpern heißt es für den WSV Unterammergau, um für das Finale in Söchering in einer Woche gut gerüstet zu sein. Auf Abschied stehen die Zeichen in Grainau: Dort bestreitet Martin Nöhmeier sein letztes Heimspiel als SC-Trainer.

WSV Unterammergau –

SV Eschenlohe

Mit dem Doppeldecker-Bus fahren die Eschenloher hoch ins Ammertal. „Eine Tradition bei uns, immer zum letzten Auswärtsspiel nehmen wir die Fans mit und gehen danach schön essen“, erklärt SVE-Coach Christos Kanakidis. Das wissen auch die Unterammergauer, die sich auf die gute Kulisse freuen. „Das ist doch super, die machen sich einen schönen Nachmittag“, sagt Abteilungsleiter Leonhard Gansler. Den lieben netten Sparringspartner wollen die WSV-Fußballer aber keinesfalls mimen, der schlimmstenfalls noch ein Geschenk in Form von Punkten verteilt. „Nur nicht blödeln“, fordert Gansler. „Aber so wie wir zuletzt gespielt haben, habe ich auch keine Bedenken.“ Der WSV habe sich gefangen und gefestigt. „ Sofort hast du auch das Massel wieder, dass ein Team von der Spitze eben hat.“ Verlassen will sich der Zweite im Endspurt darauf aber nicht. Der WSV möchte in keinem Fall seine gute Ausgangsposition für das große Duell am letzten Spieltag beim SV Söchering verlieren. „Wenn wir jetzt was liegen lassen, wäre das sehr ärgerlich.“ Der Vorteil, bei drei Zählern Vorsprung mit einem 3:1 aus dem Hinspiel im Rücken bezüglich des direkten Vergleichs nach Söchering zu fahren, ist schon was wert. Daher gilt es, die Partie gegen den SV Eschenlohe am Sonntag mit aller Ernsthaftigkeit anzugehen. „Wir lassen uns von nichts überraschen.“ Gansler hat ein gutes Gefühl. Denn – und da lacht er: „Ich bin selbst nicht da, da haben wir eine 95-prozentige Quote, dass wir gut spielen.“ Fehlen wird dem WSV im Endspurt Ludwig Hutter junior. Er hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen.

Wie viel Widerstand aus Eschenlohe kommt, kann Kanakidis auf der Gegenseite nicht abschätzen. „Wir schenken sicher nichts her. Wir versuchen, es dem WSV nicht leicht zu machen.“ Aber: Der SVE muss auch die nächste gröbere Verletzung verkraften: Tobias Tietz hat sich im Spiel gegen Penzberg einen Innenband- samt Muskelfaserriss zugezogen. „Da hätte ich lieber auf die glücklichen Punkte verzichtet“, sagt Kanakidis ganz offen.

SC Eibsee Grainau –

SV Uffing II

Letztes Heimspiel für Martin Nöhmeier. Der Aufstiegs-Trainer hört nach dieser Saison in Grainau auf. „Ich mache das Ganze schon sehr lange, habe die Entscheidung persönlich für mich getroffen“, erklärt der Übungsleiter. Seit 2011 coacht Nöhmeier – mit einjähriger Unterbrechung – die SCG-Kicker. Der Verschleiß ist das eine, die Arbeitsbedingungen sind das andere. Nöhmeier macht keinen Hehl daraus, dass sich mit den „strukturellen Gegebenheiten“ in Grainau auf Dauer wenig erreichen lässt. Unter anderem fehlt dem Klub eine Flutlichtanlage. Schwer fällt der Abschied dennoch. „Die Burschen sind zum Teil richtige Freunde geworden.“ Eigentlich sei die Lage „zu perfekt“ zum Aufhören. Ein Nachfolger soll in der kommenden Woche benannt werden. Nöhmeier will ihn unterstützen. Einen Sieg zum Abschluss bezeichnet er als „wünschenswert“. „Diesen Ehrgeiz haben wir.“

Markus Fastl erwartet eher einen Sommerkick. Vom Kreisklassen-Team erhält er keine Beigaben mehr, das anschließende Duell der beiden C-Klassen-Reserven (es geht um den Aufstieg) scheint spannender zu sein. Auch Fastl hört beim SVU nach zwei Jahren auf. Allerdings soll ein Nachfolger erst nach der Relegation der Ersten bekannt gegeben werden.

ASV Antdorf II –

VTA Garmisch-Partenk.

Tritt der ASV Antdorf an oder nicht? Diese Frage beschäftigt die ganze Liga. Bei der bereits dritten Absage stünden die ASV-Kicker nämlich als Absteiger fest, obwohl sie sich sportlich gerettet haben. Freitagnachmittag gingen beim VTA alle davon aus, dass die Partie am Sonntag stattfindet. „Wir haben nichts anderes gehört und fahren hin“, sagt Spielertrainer Erdal Kücük. Die Türken gehen den Endspurt weiter gelassen an. „Wir werden noch ein bisschen was ausprobieren“, sagt Kücük. Ein Mini-Ziel könnte der VTA noch erreichen. Mit einem Erfolg schiebt er sich vor den direkten Konkurrenten Antdorf auf Rang elf.

FC Mittenwald –

FC Bad Kohlgrub-A. II

Das Aus im Kampf um die Teilnahme an der Relegation haben die Fußballer des FC Mittenwald ganz gut verarbeitet. „Erst waren sie schon ein bisschen enttäuscht, aber das Thema ist jetzt abgehakt“, sagt Trainer Dieter Schaaf. Er hat mit dem Team vereinbart, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Daher macht der Coach eine klare Ansage: „Wir spielen mit unserer besten Mannschaft.“ Der FCM könne rechnerisch noch Dritter werden, warum also nicht versuchen, diese Chance zu nutzen. „Da geben wir nicht vorher schon auf“, bestätigt Schaaf. Eine zentrale Änderung in der Aufstellung für das Duell mit dem FC Bad Kohlgrub II gibt es allerdings: Schaaf wechselt den Keeper. Reservemann Hannes Bielmeier kommt zu einem Einsatz in der Ersten. „Das ist der Lohn für seinen Trainingsfleiß, er ist immer da.“ Bielmeier hatte einige Jahre nicht mehr gespielt und jetzt unter Schaaf wieder angefangen. Stammkeeper Frederik Kirchner habe damit auch keinerlei Probleme gehabt. Mit Gegner Bad Kohlgrub hat sich Schaaf nicht allzu sehr beschäftigt. Beim Blick auf die Tabelle meinte er nur: „Vielleicht können wir noch ein bisschen was fürs Torverhältnis tun.“

TSV Murnau II –

1. FC Garmisch-P. II

Der „klare Meister“ beim „klaren Absteiger“ – das dürfte eine klare Sache werden. Stephan Bierling, Trainer von Absteiger Murnau, erwartet eine „starke FC-Mannschaft“. Seine Murnauer sollen dennoch die „positiven Eindrücke“ der vorigen Spiele fortzusetzen. Beqir Loshi hat etwas gegen den Plan des TSV. „Wir wollen endlich mal zu Null spielen“, sagt der Erfolgscoach, der von der Überheblichkeit seines Teams bei hohem Vorsprung genervt ist. „Jeder will etwas alleine machen“, moniert Loshi. Dass sich der 1. FC als Meister keine Blöße geben möchte, steht außer Frage. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen“, stellt Loshi klar. Die fehlenden Valmir Loshi und Sandu Poplacean ersetzt er durch Hannes Mohr und Zachery Fernandes.