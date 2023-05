Unterammergau holt Remis im Spitzenspiel gegen Dießen

Am Schluss im Mittelpunkt: Unterammergaus Keeper Marco Diroma patzt und ermöglicht den Dießenern noch den Treffer zum 1:1-Endstand. Foto: Andreas Kögl © Andreas Kögl

Das Rennen um den Aufstieg bleibt eine enge Kiste. Die besten Karten auf das direkte Ticket in die Kreisliga hat nach wie vor der WSV Unterammergau.

Dießen – Der WSV konnte sich durch ein 1:1 im Spitzenspiel in Dießen aber nicht deutlicher absetzen. In der Summe ging das Remis am Sonntag in Ordnung, auch wenn Josef Thiermeyer ein wenig mit dem Schicksal hadert.„Es ist ärgerlich, dass wir unsere Führung nicht bis zum Ende halten konnten“, monierte der WSV-Trainer. Denn lange Zeit sah er sein Team als tonangebend. „Bis zum Ausgleich hatten wir die Partie ganz gut im Griff.“ Danach gab es für die Gäste aber auch noch ein paar brenzlige Situationen.

Bereits mit der ersten Aktion im Dießener Strafraum ging Unterammergau in Führung. Ferdinand Brauchle verwandelte einen Elfmeter. MTV-Keeper Michael Heinrich hatte zwar die Ecke, der Schuss aber war zu präzise. Danach gab es wenig Zwingendes. Wenn es annähernd gefährlich wurde, dann durch Dießener Standardsituationen. Doch die Gäste konnten immer mit irgendeinem Körperteil noch klären.

Unterammergau zu inkonsequent in den Konternsituationen

Der erste Aufreger in Abschnitt zwei betraf Schiedsrichter Stefan Rießenberger. Der kam zwischen die Fronten und ging zu Boden. Der Referee machte schließlich mit Verdacht auf eine gebrochene Rippe weiter. Da die Platzherren nun mehr riskierten, um zum Ausgleich zu kommen, ergaben sich Konterchancen für den WSV. Doch Unterammergau machte nichts draus: Robin Reiter wurde einmal zurückgepfiffen. Bei Möglichkeit Nummer zwei wurde Brauchle von Heinrich klar zu Boden gestoßen, doch ein Pfiff blieb aus. Dann war wieder Reiter an der Reihe, doch er scheiterte am Torhüter.

Als die Dießener sich nur gut eine Minute später lediglich irgendwie befreiten wollten, ahnte keiner, dass sich daraus eine Möglichkeit ergeben würde. WSV-Keeper Marco Diroma machte lautstark deutlich, dass er den Ball nehmen würde. Doch glitt er ihm aus den Händen, Kim Herterich traf ins leere Tor. Hinterher war Diroma untröstlich: „Ich kann’s mir nicht erklären, vielleicht hatte ich zu viel Zeit zum Überlegen.“ (Andreas Kögl)

MTV Dießen – WSV Unterammergau 1:1 (0:1)

WSV: Diroma - Kröker, Wagner, Stumpfecker, Gansler, A. Speer, Donoghue, T. Speer, Reiter, Klemm, Brauchle. – Ein-/rückgewechselt: Vogt, Schwarz, Klarwein, Korntheuer, Hartwig.

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger (SC Pöcking-P.). – Zuschauer: ca. 150.

Tore: 0:1 Brauchle (12.), 1:1 Herterich (88.).

Zeitstrafe: Brauchle (83.) (ak)