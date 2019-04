Unterammergau siegt mit 3:1 - Tobias Speer mit Traumtor

WSV Unterammergau zeigt Münsing die Grenzen auf

Der Karsamstag war nicht gerade der Tag der Landkreisvereine. Vorösterliche Gefühle dagegen beim WSV Unterammergau.

Gegen den SV Münsing-Ammerland lieferten die Ammertaler wohl eines ihrer besten Saisonspiele ab und konnten mit einem verdienten 3:1-Erfolg die imponierende Heimserie weiter ausbauen. In Münsing in der Vorrunde war’s noch ganz anders gelaufen, nämlich grottig aus WSV-Sicht (0:3).

„Man muss vor der Mannschaft den Hut ziehen, sie war an diesem Tag gegen einen sehr guten Gegner einfach einen Tick aggressiver und besser“ – so das Resümee das Sportlichen Leiters Ludwig Hutter. Man habe defensiv um Sepp Thiermeyer und Martin Grotz kaum etwas zugelassen und vorne effektiv agiert. So wie nach 20 Minuten, als nach einer schönen Kombination Tobias Speer gegen die Laufrichtung von Münsings Schlussmann zum Führungstreffer einköpfte. Treffer Nummer zwei ging auf das Konto von Stefan Wagner, der noch vor der Pause mit einem Flachschuss ins Eck erfolgreich war. „Wir haben von Anfang an konsequent gespielt“, lobt Hutter den Auftritt des Teams, das in Abwesenheit von Trainer Sebastian Kleiner diesmal von Lukas Spindler und Sebastian Moser gecoacht wurde.

Auch vom Anschlusstreffer der Gäste durch Simon Schmid ließ sich der WSV an diesem Nachmittag nicht beeindrucken. Wieder war Tobias Speer zur Stelle, er setzte mit dem zweiten Treffer seiner Leistung die Krone auf. Und was war das für ein Tor! Aus gut 30 Metern zog Unterammergaus Mittelfeldakteur einfach mal ab. Die Flugbahn des Balles wurde länger und länger, bis sich das Leder hinter Münsings Keeper in den Winkel senkte. „Unser Tor des Jahres, das die ganze Klasse vom Tobi zum Ausdruck bringt“, betont Hutter. „Er ist unsere ,Maschine’.“ ak

WSV U’gau - SV Münsing-A. 3:1 (2:0)

WSV: Diroma – F. Spindler, Thiermeyer, Grotz, Stumpfecker, A. Speer, T. Speer, Kroeker, Wagner, Buchwieser, Brauchle.

Eingewechselt: R. Spindler

Schiedsrichter: Christof Mahler (FC Seeshaupt)

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 (20.) T. Speer, 2:0 (41.) Wagner, 2:1 (50.) Schmid, 3:1 (62.) T. Speer.