Unterammergau gegen Wielenbach - WSW will die Tabellenführung in der Kreisklasse verteidigen

Zurück im WSV-Team: Martin Grotz (l.), einer der Routiniers in der Unterammergauer Mannschaft. Foto. or © Oliver Rabuser

Der WSW Unterammergau startet in die Rückrunde und trifft auf den SV Wielenbach. Ziel des Spiels für den WSW ist es, die Tabellenführung bis auf weiteres zu verteidigen.

Unterammergau – Leonhard Gansler ist schon ein Fuchs. Wenn’s ums Tiefstapeln geht, dann macht dem Fußballerchef des WSV Unterammergau keiner etwas vor: „Eigentlich wollen wir nur unseren Platz verteidigen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Im ersten Moment hört sich das natürlich eher zurückhaltend an. Aber dann muss auch Gansler schmunzeln.

Denn –logo: Diese Position ist die Eins in der Kreisklasse 3. Es geht um den Aufstieg in die Kreisliga. „Klar wäre es super, wenn wir auch am Ende der Saison dort positioniert sind“, räumt Gansler ein. In der vergangenen Saison war es ja schon knapp gewesen im Duell mit den Kohlgrubern, die eine Klasse weiter oben bisher nicht mithalten konnten.

So richtig auf Angriff geht Gansler verbal nicht. „Es sind eben noch einige Partien zu spielen. Um so wichtiger wäre es, gut aus der Winterpause zu starten. Die ersten zwei, drei Begegnungen werden sicher für jede Mannschaft interessant.“ Das Ziel, gut aus den Startlöchern zu kommen, haben die Unterammergauer in jedem Fall zum Auftakt in Wielenbach am Sonntag (14 Uhr). Der Gegner steht auf Rang zehn, schlägt sich mit anderen Themen herum. „Geschenkt werden wir dort nichts bekommen, Tabellenkonstellation hin oder her“, urteilt Gansler.

„Die Einheiten in der Vorbereitung waren echt gut“

Der erste Eindruck nach der Vorbereitung ist positiv. „Die Einheiten in der Vorbereitung waren echt gut“, betont der Abteilungsleiter. „Die Testspiele liefen allerdings eher durchwachsen, wobei wir oft gegen höherklassige Vereine gespielt haben.“ In Sachen Trainingslager wandeln die Unterammergauer seit ein paar Jahren auf den Spuren der deutschen Nationalmannschaft. Die hatte sich 2006 im Südtiroler Passeier Tal auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, jetzt nutzen eben die Ammertaler diese blendenden Möglichkeiten.

Personell präsentiert sich der WSV ähnlich wie im ersten Saisonabschnitt. Martin Grotz ist wieder mit dabei, aber auf Stefan Wagner und Christian Kolb wird Trainer Josef Thiermeyer weiterhin verzichten müssen. „Glücklicherweise ist unser Kader so gut aufgestellt, dass das nicht die große Rolle spielt“, sagt Gansler ohne großes Kopfzerbrechen.

Nur Grotz und Torhüter Marco Diroma sind älter als 30 Jahre, somit „die einzigen Dinos“, wie es Gansler liebevoll ausdrückt. Dazu gesellt sich noch Sebastian Moser. „Aber das war es dann auch schon mit der großen Routine. Dann geht es runter bis zu den 25-Jährigen.“ (Andreas Kögl)