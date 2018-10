Unterammergaus Ferdinand Brauchle entscheidet Partie mit Traumtor

Beim Aufsteiger läuft alles nach Plan

von Andreas Kögl schließen

Knapp gewinnt der WSV Unterammergau gegen den SV Krün (1:0). Matchwinner ist Ferdinand Brauchle, der mit seinem Traumtor das Match entscheidet.

Unterammergau– Beim Aufsteiger läuft weiterhin alles nach Plan, der arrivierte Kreisklassist hingegen muss weiter auf sein Erfolgserlebnis warten. Das ist die Quintessenz des Landkreis-Vergleichs, den der WSV Unterammergau und der SV Krün am Dienstagnachmittag austrugen. Die Ammertaler behielten durch ein knappes 1:0 die drei Zähler und verlängerten die Durststrecke der Isartaler um eine weitere Partie.

Die Krüner holten sich mittlerweile ihre achte Niederlage in dieser Saison ab – Negativrekord in der Kreisklasse 3. „Wir stecken aber nicht auf“, betont Trainer Tom Mürnseer. Was sich wie eine Durchhalteparole anhört, stellt sich in der Realität anders dar. „Wir sind uns das einig“, betont Kapitän Thomas Albrecht. Und diesen Zusammenhalt untermauerten die Fußballer des SV Krün auch am Unterammergauer Fußballplatz auf ihre Art sehr deutlich. Nach der Partie saßen sie in der Kabine noch länger zusammen. „Es war sicher keine Party, aber wir haben uns ein Bier gegönnt und die Partie schon mal analysiert“, betont Kapitän Thomas Albrecht.

Dabei sollten sie auch darauf gekommen sein, dass die erste Hälfte ganz und gar den Gastgebern aus Unterammergau gehörte. „Wir waren überhaupt nicht präsent“, räumt Albrecht ein. Eine Tatsache, die sich im zweiten Abschnitt verbesserte. „Ich finde, dass wir stark angefangen haben.“ Doch bringen die Krüner ihre Aktionen derzeit nicht zum Abschluss. „In aussichtsreicher Position fehlt dann einfach der letzte Pass, so bekommen wir keine richtigen Chancen.“

Die hatten auch die Gastgeber in Halbzeit zwei nicht mehr zu verzeichnen. War nicht so tragisch. Denn: „Dafür hatten wir vor der Pause richtig gute Möglichkeiten“, stellt Ludwig Hutter, der Sportliche Leiter der Unterammergauer, klar. Gleich die erste nutzte Ferdinand Brauchle auch zum 1:0. Und was war das für ein Treffer? „Ein richtiges Traumtor“, urteilt Hutter. Ihm fiel kein anderes Prädikat ein. So ist es passiert: Brauchle nahm eine Flanke von Sebastian Moser in etwa 14 Metern Entfernung zum Tor an und wuchtete den Ball volley in die Maschen. Constantin Lutz im Krüner Tor blieb nur das Staunen.

Brauchle bekam danach noch zwei dicke Dinger, blieb aber erfolglos. „Das ist vielleicht das Einzige, was wir uns vorwerfen können“, stellt Hutter klar. Die Unterammergauer hätten den Sack früher zumachen können oder müssen. „So war es dann schon wieder ein Zittern bis zum Schluss, ob Krün nicht vielleicht doch noch was gelingt.“ Das tat es aber nicht.

WSV Unterammergau –

SV Krün 1:0 (1:0)

Unterammergau: Diroma – T. Speer, Brauchle, A. Speer, S. Hibler, F. Spindler, Grotz, Stumpfecker, Moser, Thiermeyer, Hutter. – Eingewechselt: Wagner, R. Spindler, Okwudiri.

Krün: Lutz – M. Schmidt, Sander, Sperer, Mayer, Hock, Sellmaier, Schleich, H. Holzer, Albrecht, Andre. – Eingewechselt: Schober, Sprenger.

Schiedsrichter: Walter Timm (TSV Peißenberg). – Zuschauer: ca. 50.

Tor: 1:0 (15.) Brauchle.