Verhasste Null bleibt

Von: Andreas Mayr

Wieder nix: Tobias Ollert weiß auch nicht mehr, wo der Punkt herkommen soll. © Andreas Mayr

Auch gegen die Holzkirchner Reserve hat‘s nicht für den ersehnten Dreier gereicht. Bad Kohlgrub bleibt weiter punktelos.

Bad Kohlgrub – Den Film haben sie schon zu oft gesehen. Und das Ende ist stets besonders bitter. „Zum Kotzen“, sagte Thomas Lory in Richtung der heimischen Zuschauer, als er vom Feld ging. Der FC Bad Kohlgrub hat wieder eine Partie verloren, die er nicht verlieren hätte müssen. Diesmal hieß es 2:3 gegen die Reserve des TuS Holzkirchen. Die verhasste Null in der Tabelle bleibt.

Wieder schien es, als hätte sich das Schicksal gegen die Ammertaler vereint. Abseitstor, ein verletzter Torwart, der ins Krankenhaus fuhr, Fehlermuster, die sich wiederholen – da fiel Oliver Pajonkowski folgendes ein: „Einfach nervig.“

Natürlich war allen klar, dass das kein hochklassiges Gekicke werden würde. zu heiß die Temperaturen, zu bedeutungslos das Duell. „Not gegen Elend“, scherzt Pajonkowski, der leiterprobte Trainer der Bad Kohlgruber. Die Gäste stellten das technisch versiertere Team, das aber trotzdem auf Fehler der Kohlgruber angewiesen war, um überhaupt Tore zu schießen. Die ersten zwei Treffer fielen, weil die rechte Abwehrseite der Gastgeber zum Einmarsch einlud. Nach dem 2:1 (31.) allerdings monierten sie beim Pass in die Tiefe zurecht Abseits, was für den guten Schiedsrichter Adolf Schuster schwer zuerkennen war.

Gegentor drei ging ein Tackling voraus. Eines dieser „dummen Fouls“, die Oliver Pajonkowski gerne vermeiden würde, weil sie den Gegner in gute Abschlusspositionen bringen. Beim Versuch, den Freistoß (40.) von Drilon Shukaj zu parieren, knallte Torwart Nicolas Franz mit dem Kopf gegen den Pfosten. Mit einer Platzwunde am Kopf und einem leichten Schwindelgefühl brachten ihn die Sanitäter sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Sein Vertreter Manuel Bichler hielt, wenn man das so sagen darf, die Null in Hälfte zwei. Mit starken Paraden verhinderte er die Vorentscheidung. Nach dem 1:3 schafften es die Kohlgruber, ihre Stärken besser einzubringen. „Mit Biss und Kampf würde es gehen“, sagt der Coach. Ein Patzer der Gästeabwehr verhalf Stephan Kraus zum Schuss ins leere Tor. „Der Schnitzer hilft nicht ganz“, merkt Pajonkowski an. Denn bei diesem Ergebnis blieb’s trotz diverser guter Chancen für beide Mannschaften.

Festzuhalten bleibt, dass die Fitness der Ammertaler nicht die schlechteste ist und sie ihr Ziel, diesen einen ersehnten Punkt, weiter aufrecht erhalten. Gegen Waldram habe man eh noch was gut zu machen, erinnert der Coach. Im Hinspiel führte der FC bis zur 81. Minute.