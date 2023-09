GAP-Coach Heringer nach vierter Pleite in Folge: „Wir müssen spielerisch mehr Mittel finden“

Von: Oliver Rabuser

Zu wenig: Einzig Gabriel Taffertshofer (am Ball) und Keeper David Salcher erreichten beim 1. FC gegen Unterföhring Normalform. © Oliver Rabuser

Aufsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat zum vierten Mal in Serie verloren. In der Tabelle rutscht die Elf von Florian Heringer in den Keller.

Unterföhring – Der personelle Aderlass ist an einem Punkt angekommen, an dem sich Erklärungen wie Ausreden anhören. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlag beim FC Unterföhring mit 1:2. Angesichts des dünnen Kaders keine Katastrophe. Doch Sorge bereitet die Art und Weise, wie das Resultat zustande kam.

Der 1. FC traf auf den in dieser Saison bis dato schwächsten Konkurrenten, fand aber dennoch keine Mittel gegen die Gastgeber. Coach Florian Heringer konserviert derweil weiterhin den meterdicken Schutzwall, der seine Elf vor sachfremder Kritik und überzogenen Erwartungen bewahren soll. Moralische Aufbauarbeit nennt man so etwas. Eine absolut lautere Methode, um den mentalen Einbruch eines ohnehin verunsicherten Teams abzuwenden.

Garmisch-Partenkirchens Taffertshofer staubt in Unterföhring zum Ausgleich ab

Den Gästen fehlten nicht wie im Vorfeld der Partie gemutmaßt zehn Spieler aus dem erweiterten Pool der Stammkräfte, es waren ganze zwölf. Florian Langenegger musste mit Fieber passen, Fabian Koch schaffte es zeitlich nicht von der Kaserne in Mittenwald bis nach Unterföhring. Somit fungierte Dominik Schubert als Abwehrchef, flankiert von Christoph Schmidt und Kevin Hock. Ein Trio, das „noch nie in dieser Formation gespielt hat“, merkte Heringer an.

Machte sich im ersten Abschnitt nicht bemerkbar. Der 1. FC agierte auf Augenhöhe, musste aber dennoch das 1:0 schlucken. Maick Antonio spritze im Mittelfeld in ein Zuspiel, der FC verlor den Zugriff, zudem Jerome Faye im Zentrum aus dem Augen. Ein Malheur, das via Standard noch vor dem Seitenwechsel korrigiert wurde. Jonas Schrimpf zog eine Freistoßflanke von der Seitenlinie scharf aufs kurze Eck, Gabriel Taffertshofer staubte ab. Doch das war’s, mehr brachten die Garmisch-Partenkirchner nicht auf das Tor der Platzherren. Daher bemängelte Heringer: „Wir müssen spielerisch mehr Mittel finden.“

Garmisch-Partenkirchen hofft auf Rückkehr im Heimspiel gegen Traunstein

Zugleich muss sich auch der FC-Coach ankreiden lassen, dass Michel Naber über die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand. Der hatte zuvor noch keine Spielminute in dieser Saison auf dem Buckel, entsprechend überfordert wirkte er in einigen Situationen. Nicht nur in jener, die zum verhängnisvollen Elfer führte. Angeblich gab es zuvor ein Handspiel des FCU. Doch der Ball war schon in den Reihen der Gäste, als ein Kicker der Gastgeber den Körper dazwischenschob und Naber sein Bein durchstreckte. Foulspiel, Elfmeter, 1:2 aus Sicht des 1. FC.

Hinterher sagte Heringer: „Wir wussten, dass es schwierig wird, haben aber lange dagengehalten.“ Jedoch allein Salcher, der in drei Szenen einen weitern Gegentreffer verhinderte, sowie Torschütze Taffertshofer erreichten an diesem Abend Normalform. Umso sehnlicher werden die Rückkehrer erwartet, die man sich für die kommende Heimpartie gegen Traunstein erhofft. „Für uns heißt es jetzt weiterzumachen“, gibt sich Heringer kämpferisch. (OLIVER RABUSER)