Aus der eigenen Jugend ins Bezirksliga-Team: Vincent Finkert

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Oben auf: Vincent Finkert (l.) hat sich mit guten Trainingsleistungen für die Startelf gegen Raisting empfohlen und bildete gemeinsam mit Jakob Jörg (r.) und Maximilian Heringer (nicht im Bild) die Dreierkette des 1. FC. Foto: Rabuser © Rabuser

Viele Eigengewächse finden sich nicht gerade beim 1. FC Garmisch. Verteidiger Vincent Finkert hat den Sprung in die erste Mannschaft jedoch geschafft.

Garmisch-Partenkirchen – Eine Regionalität lässt sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen definitiv nicht absprechen. In den vergangenen Jahren hat der Bezirksligist vornehmlich und auch alternativlos auf Fußballer aus dem erweiterten Umkreis gesetzt. Und macht das noch immer. Auf die Stammelf bezogen, floss die unverfälschte FC-DNA lange Zeit lediglich durch die Blutbahnen von Jonas Poniewaz und Julian Ademi. Aus dem Duo ist inzwischen aber ein Trio geworden: Vincent Finkert, ein talentierter Kicker aus den eigenen Reihen, ergänzt diesen streng limitierten Zirkel.

Garmisch: Startelfdebüt für Finkert gegen Raisting

Trainingsfleiß und Ehrgeiz brachten den 19-Jährigen der Stammelf Stück für Stück näher. Im Heimspiel gegen den SV Raisting (1:0) gab der 19-Jährige am vergangenen Wochenende sein Startelfdebüt. Trainer Florian Heringer hatte mehrere Optionen, die Ausfälle von Christoph Schmidt und Florian Langenegger zu kompensieren. Maximilian Heringer und Jakob Jörg waren gesetzt. Aber wer würde die Dreierkette vervollständigen? Lukas Kunzendorf war einer der Kandidaten, Winterzugang Simon Marusinec die andere Alternative. Heringers Wahl aber fiel auf Finkert. „Hat er sich absolut verdient“, begründet der Coach seine Entscheidung mit starken Trainingsleistungen.

Bei der abschließenden Einheit setzte er Youngster Finkert über seinen Plan in Kenntnis. Der habe sich „natürlich gefreut“, fand aber auch, dass der Zeitpunkt überfällig war. Da brach kurz das Naturell der Ungeduld bei ihm durch. Eine unruhige Nacht war dennoch unumgänglich. „Aber die Vorfreude überwog“, sagt Finkert im Nachgang. Ganz ließ sich die Nervosität auch am Spieltag nicht ausblenden. Doch dann bestätigten Heringer und dessen Assistent Gerhard Schmidt noch einmal ihr Vertrauen in den 19-Jährigen, und auch die Teamkollegen geizten vor Anpfiff nicht mit Aufmunterung. „Einzigartig, wie bei uns zusammengehalten wird“, urteilt der Debütant.

Finkert erhält Lob von Trainer Heringer nach gelungenem Debüt

Auf dem Platz war von Schüchternheit nichts zu sehen. Die wenigen Aktionen, an denen er beteiligt war, löste Finkert unaufgeregt und tadellos. „Stabil gestanden, wenig zugelassen“, lautet das eigene Fazit. Auch als sich mit zunehmender Dauer die langen Bälle Richtung FC-Gehäuse häuften, ließ sich der Verteidiger nicht vom Kurs abbringen. „Es war klar, dass wir körperlich dann da sein mussten“, sagt er, als wäre es das Normalste überhaupt. Am Ende rundete das Lob des Trainers eine in Summe sehr gelungene Premiere des Eigengewächses ab. „Mit seiner Leistung hat er sich belohnt“, unterstreicht Heringer.

Für Finkert hat es ebenfalls gepasst. „Für den Einstand ganz gut. Ich hoffe, es kommt noch mehr.“ Da ist sie wieder, die jugendliche Erwartungshaltung. Dass er aller Voraussicht nach hinten anstehen muss, wenn Langenegger und Schmidt zurückkehren, ist für ihn kein Problem. Er betont, dass beim 1. FC die Kameradschaft weit vor dem Konkurrenzkampf stehe und er froh sei, zu „so einer coolen Mannschaft“ zu gehören. „Da kann ich nur gewinnen.“ Heuer zähle ohnehin nur der Aufstieg. Für die kommenden Jahre möchte sich der Kfz-Verkäufer sukzessive besser postieren. „Sportlich besser werden und an Schwächen arbeiten“, benennt er seine Ziele.

Finkert ambitioniert: „Den Aufstieg schaffen wir sicher“

Die mussten erst mal neu aufgestellt werden. Denn Finkert war in der Vorrunde 2022 nach Augsburg gezogen und zum TSV Hollenbach gewechselt. Um einmal gemeinsam mit dem Bruder auf dem Platz zu stehen. Der hat inzwischen Familie, Nachwuchs und wenig Ambitionen, das Schwäbische zu verlassen. So kehrte Finkert schnell wieder an den Gröben zurück, half in der U19 und der Reserve aus und entschied sich nach einem Gespräch mit Heringer, die Erste Mannschaft ernsthaft in Angriff zu nehmen. Mit beachtlichem Zwischenfazit. Kommende Spielzeit taucht der Name Vincent Finkert dann im Landesligakader des FC auf. Denn, so der Nachwuchsmann: „Den Aufstieg schaffen wir sicher.“