„Runde ist sehr schnell rumgegangen“: Murnauer Frauen haben Chance auf Platz drei

Von: Andreas Mayr

Teilen

Bekommt Lob von ihrer Trainerin: Laura Dessel. © red

Die Murnauer Fußballerinnen spiegeln gerade ihre erste Saison in der Landesliga: schwacher Start, Aufschwung, Coup gegen den Tabellenführer.

Murnau – Das alles gab es voriges Jahr, das alles gibt es heuer wieder. Nun, am letzten Spieltag des Jahres, kann der TSV gar noch auf Rang drei hüpfen. In Kirchberg müssen sie dafür an ihrer aktuell beeindruckenden Form festhalten.

„Die Runde ist sehr schnell rumgegangen“, hält Spielertrainerin Annika Doppler fest. Trotz der jüngsten Erfolgsstory sehnt man in Murnau die Winterpause herbei. Für den Körper sei die ganz gut, sagt Doppler. Man kann sich erholen, neue Kraft tanken. Und, ganz nebenbei: „Wenn’s kalt wird, mag ich das überhaupt nicht“, scherzt die Trainerin.

Der Überraschungssieg gegen Obereichstätt habe definitiv etwas ausgelöst im Team. Mit neuem Schwung tritt Murnau die lange Fahrt nach Niederbayern (Landkreis Regen) an diesem Samstag an. Die Basiselemente der Vorwoche bräuchte es sicherlich auch, um den Liga-Dritten zu überholen. Einmal wäre das ein ähnlich großer Kampf wie gegen den Spitzenreiter. „Wenn ein paar mit dem Kopf woanders sind, merkt man das“, sagt Doppler. Faktor zwei ist derzeit Torfrau Laura Dessel. „Die ist super drauf und war letzte Woche überragend“, lobt ihre Trainerin. In Kirchberg ist sie sicherlich wieder besonders gefordert. Viel weiß Doppler nicht über den nächsten Gegner, außer dass starke Angreiferinnen im Kader stehen.