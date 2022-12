Kürzere Wartefrist möglich – Zwei Vorschläge für Verbesserung der 5+1-Regel

Teilen

Kreisspielleiter Heinz Eckl zeigt sich auch selbstkritisch © Halmel

Die im Sommer beim Verbandstag des BFV beschlossenen Änderungen für den Einsatz von Spielern aus der ersten in der zweiten Mannschaft stieß bei vielen Vereinen in der Region auf Verärgerung.

Landkreis – „Auf unseren Spielgruppentagungen wurde es von den Spielleitern kommuniziert und bekannt gegeben, das hatten viele Vereine dann aber erst zu Beginn der Punktrunde auf dem Schirm“, erklärt sich Kreisspielleiter Heinz Eckl den Unmut über die Änderung der bisherigen „3+3-“ zur „1+5-Regelung. Hier müssen wir als Spielleitung noch besser kommunizieren und noch dringlicher aufklären“, zeigt sich Eckl auch selbstkritisch.

Während der Saison steigerte sich das Problem. Die Nichtantritte in den B- und C-Klassen nahmen deutlich zu. „Gleichzeitig häuften sich auch die Beschwerden bei der Spielleitung“, berichtet Eckl. Diese reichte der Kreis an den Bezirksausschuss weiter, der beim Verband vorstellig wurde. „Das Problem haben wir nur im Süden, in anderen Bezirken ist das nicht der Fall“, weiß Eckl. „In anderen Landesverbänden gibt es noch strengere Regeln, bei denen sind weniger bis gar keine Einsätze in der Zweiten möglich.“

Nun fand ein BFV-Workshop zu dem Thema statt, bei dem Erhard Mach, Spielleiter Zugspitze Mitte, den Kreis vertrat. „Es sind dabei zwei konkrete Vorschläge erarbeitet worden“, erklärt Eckl. Die Wartefrist von 15 zurück auf zehn Tage zu verkürzen sowie eine Sonderregelung für U21- oder U23-Spieler, wie sie zum Teil bei anderen Sportverbänden praktiziert wird. „Zudem haben wir darum gebeten, die hohen Gebühren für Nichtantritte und Verstöße – gerade bei zweiten und dritten Mannschaften – unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen“, ergänzt Eckl, der aber vor zu großer Euphorie warnt. „Forderungen können wir nicht stellen, der Beschluss ist nun mal da.“Gleichzeitig gab er den Vereinen einen Hinweis mit in die Winterpause: „Beim Ordnungsdienst im Spielbericht darf nicht ,Irgendjemand’ eingetragen werden. Wird er gebraucht, und es ist dann keiner da, wird es teuer.“ (rh)