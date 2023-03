„Waren komplett von der Rolle“ – FC Oberau gibt gegen Puchheim 3:1-Führung aus der Hand

Tanja Lindauer erzielte drei Tore. FOTO: Kunz © Kunz

Der FC Oberau hatte im Spiel gegen Puchheim eigentlich alles im Griff. Die 3:1 Führung konnte die Mannschaft allerdings nicht über die Zeit retten.

Oberau – Nach einer Stunde führten die Fußballerinnen des FC Oberau beim FC Puchheim durch drei Tore von Tanja Lindauer (6./26./61.) mit 3:1, verloren aber doch noch mit 3:4 die Bezirksliga-Partie. Entsprechend klang auch die Analyse von FCO-Coach Markus Schmidt: „Wir waren am Ende selber schuld.“

Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeberinnen in Minute 73 wurden Schmidts Damen nervös und „waren komplett von der Rolle“. Dabei hatten sie die erste Hälfte dominiert, Puchheim nur per Standards Chancen ermöglicht. Doch einige Veränderungen sorgten noch für die Kehrtwende. Nina Amann musste kurz nach der Pause verletzt ausgewechselt werden, „dadurch fehlte uns vorne eine Anspielstation“. Der FCO musste sich aufs Verteidigen beschränken, da Puchheim seine Viererkette auflöste, um vorne mehr Druck zu erzeugen. Funktionierte auch deshalb, da Schmidt einige Konditionsdefizite bei seinen Spielerinnen ausmachte. „Sie konnten aus diversen Gründen nur wenig trainieren, dadurch fehlte es auch an der nötigen Konzentration“, nimmt der Coach sein Team in Schutz. Zugleich sagt er aber auch: „Drei Auswärtstore müssen eigentlich für einen Sieg reichen.“ (ku)