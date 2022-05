SV Uffing verliert - und macht SV Münsing zum Meister

Von: Andreas Mayr

Philip Jarosch trifft für den SV Uffing. © MAYR

Nach dem Spiel zogen sich die Uffinger Fußball schleunigst in den Keller des Münsinger Vereinsheims zurück. Den Fußballplatz überließen sie dem feierwütigen Münsinger Partyvolk, das mit Bierduschen und mehr hantierte, um Meisterschaft und Aufstieg zu feiern.

Münsing – „Uns war nicht so zum Feiern“, sagt Klaus Staltmeier, Abteilungsleiter des SVU. Gerne hätten sie die Kollegen aus Unterammergau mit einem Punktgewinn unterstützt. „Probiert haben wir’s“, sagt Staltmeier. Doch Uffing kommt einfach nicht aus seinem Trott heraus.

Auch beim 1:4 verfolgte derselbe Fluch den SVU, der ihn das ganze Jahr begleitet. Zwei beste Chancen in der Anfangsphase landeten wieder nicht im Tor, ein Schuss gar an der Unterkante der Latte. Diesen Schock verdaute Münsing flott und ging mit einem „dummen Freistoß“ in Führung, bei dem sich der Ball aus dem Halbfeld ins Tor senkte. Nach dem 0:2 per Strafstoß bäumte sich Uffing für kurze Zeit auf. Philip Jarosch schoß erst das Anschlusstor, vergab danach die Chance zum 2:2.

Mit je einem Tor vor und nach der Halbzeit begann die rauschende Feier des SVM. Nach dem Abpfiff gratulierten die Uffinger artig zum Titel und verschwanden. Positives? „Das lassen wir lieber mal aus“, witzelt der Spartenchef. Engagiert waren die Uffinger. Mehr allerdings nicht.