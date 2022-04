Weiß statt grün

Von: Patrick Hilmes

Keine Chance in Uffing: Auch der SVU hat ungewollt spielfrei. © Andreas Mayr

Der Winter ist zurück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und hat vielen Amateurfußballern ein spielfreies Wochenende beschert. Diverse Partien mussten abgesagt werden, einige wurden bereits wieder neu angesetzt.

Landkreis – So schnell kann es gehen. Vor einer Woche musste man sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen noch reichlich mit Sonnencreme einschmieren, wenige Tage später durfte die Winterjacke wieder aus dem Schrank gekramt werden. Der Wetterumschwung brachte Kälte sowie reichlich Schnee mit sich, färbte die Fußballplätze der Region weiß und verhinderte somit diverse Partien.

1. FC Garmisch-Partenkirchen bereits am Dienstag wieder gefordert

Keine Chance am Gröben: Die Partie des 1. FC musste abgesagt werden. © CF

Prominentestes Opfer war der 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Angesichts der Bilder vom Gröben war an Fußballspielen nicht zu denken. Das Landesliga-Duell gegen den SV Egg an der Günz wurde abgesagt. Doch schon am morgigen Dienstag hat der 1. FC die Chance, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Ab 18 Uhr sind die Garmisch-Partenkirchner beim FC Kempten gefordert. Der FC Bad Kohlgrub muss sich hingegen bis nächsten Sonntag gedulden, ehe er sein zweites Heimspiel der Saison austragen kann. Auch Ligakontrahent SV Ohlstadt hatte ungewollt spielfrei. Die Kicker vom Boschet haben aber schnell reagiert, die Partie gegen den SV Polling bereits auf Gründonnerstag, 14. April, verschoben. Ebenso fix wurde das Kreisklassen-Match zwischen dem SV Münsing und FC Kochelsee Schlehdorf neu angesetzt (14. April). An welchen Terminen der SV Uffing auf die SG Oberau/Farchant sowie der WSV Unterammergau auf den ASV Antdorf treffen werden, ist noch nicht bekannt. Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen darf zwischen den Feiertagen ran, am 16. April empfängt sie den ESV Penzberg zum Nachholspiel. An diesem Tag starten auch die A-Klassisten TSV Oberammergau (gegen Murnau II) und SV Eschenlohe (gegen Söchering) den zweiten Versuch, Spieltag 19 zu absolvieren. Mittenwald (gegen Antdorf II) und Uffings Zweite (gegen 1. FC Penzberg II) suchen noch neue Termine. phi