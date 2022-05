Weiter in der Achterbahn: SV Ohlstadt unterliegt in Holzkirchen 0:4

Kapitän im Pech: Jonas Thümmlers Schuss konnte der TuS-Keeper in der ersten Hälfte noch an die Latte lenken. © or

Das war nix: Nach zuletzt zwei Siege, die Mut auf eine längerfristige Besserung beim SV Ohlstadt gemacht haben, holt sich der SVO eine 0:4-Abfuhr in Holzkirchen ab.

Holzkirchen/Ohlstadt – Der SV Ohlstadt ist und bleibt ein Spezialist für wilde Achterbahnfahrten. Dachte man, die Kreisliga-Fußballer hätten sich nach drei Niederlagen zum Auftakt im Frühling durch die beiden Siege zuletzt gegen Bad Kohlgrub und Polling gefangen, so setzte es bei der Reserve des TuS Holzkirchen am gestrigen Sonntag gleich wieder eine herbe 0:4-Abfuhr. Diese war gleichbedeutend mit der höchsten Saisonniederlage.

Dabei kam viel zusammen. Das Glück fehlte, die Konsequenz auch, zudem die Kraft. Denn zum Ende hin wurden die Beine schwer, weil Coach Jan Tischer trotz der englischen Woche am Freitag zum Training gebeten hatte.

Tatsache ist: Die Ohlstädter lagen zur Pause 0:1 im Hintertreffen und hatten das auch selbst zu verantworten. Nach einem Einwurf segelte der Ball als Bogenlampe in den Strafraum, Matthias Kaindl versäumte es, anständig zu klären, weswegen Riccardo Ferraro aus dem Hinterhalt einnetzen konnte. Für die Gäste wäre auf der Habenseite aber auch einiges möglich gewesen. So lenkte TuS-Keeper Markus Grünewald einen Distanzknaller von Jonas Thümmler via Querlatte zur Ecke, die wiederum Tobias Stadler per Kopf hätte versenken können. Doch abermals mischte sich Grünewald ein. Zuvor hatte SVO-Schlussmann Seraphin Glaßner beim Herauseilen eine Hopp- oder Top-Situation gegen Drilon Shukaj vereitelt, wohingegen sich Bernhard Kurz auf der anderen Seite zu zögerlich im Abschluss präsentierte. „Bis 20 Meter vor dem Tor gefällig, aber dann hat die letzte Gier gefehlt“, kommentierte Tischer das Geschehen in der Offensive.

Doch nicht nur der letzte Torhunger ging den Gästen ab. Ein Lenker und Denker hätte der Mannschaft sichtlich gutgetan. „Uns fehlt einfach ein Leader, der die Ansagen macht“, bestätigte der Coach. Denn die Art, wie Holzkirchen spielt und anläuft, sie liegt dem SVO eigentlich. Nur nicht an diesem Nachmittag. „Uns fehlte komplett der Zug zum Tor“, ergänzte Tischer. Luis Frombeck und Thümmler verpassten nach einer Hereingabe von Klaus Zach, Frombeck später nochmals, weil er zu uneigennützig war.

Individuelle Patzer vervollständigten das Malheur. Ein Glaßner-Ausflug führte zum 0:2, war aber unnötig, da Kevin Lahmeyer nah am Gegner war. Das 0:3 fiel aus klarer Abseitsposition, und beim 0:4 misslang Korbinian Sachse ein Rückpass. Unglück und Ungeschick in perfekter Harmonie. OLIVER RABUSER