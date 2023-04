TSV Murnau: Wieder mehr Leichtigkeit

Von: Andreas Mayr

Kurzeinsatz am Samstag möglich: Nach zwei Semestern Studium samt Fußball-Stipendium in Chicago ist Thomas Bauer (r.) zurück in Murnau. © Mayr

Dafür, dass sich der TSV Murnau bereits aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, war das eine überaus ereignisreiche Woche. Aber der Reihe nach. Zunächst ist beim TSV so etwas wie eine Frühsommereuphorie zurückgekehrt.

Murnau – Dafür hat der Sieg in Deisenhofen gesorgt. „Der tut Mannschaft und Trainer gut. Da macht das Training gleich mehr Spaß“, sagt Coach Martin Wagner. Die Einheiten dieser Woche legte er mit der A-Jugend zusammen. Damit die U19 mehr Wettkampfhärte für ihr wichtiges Saisonfinale in der Landesliga bekommt und weil Wagner ansonsten die verfügbaren Kräfte ausgegangen wären. „Die Burschen haben richtig Bock. Die taugen mir, die Jungen.“

Am Freitag dann landete die Murnauer Verstärkung am Münchner Flughafen. Nach zwei Semestern Studium samt Fußball-Stipendium in Chicago (USA) kehrt Mittelfeldmann Thomas Bauer zurück. Wagner kennt den Huglfinger zwar noch nicht persönlich, hat aber nur Positives gehört: „Der muss fit sein. Wir sind froh, dass er zurück ist und können ihn ganz gut brauchen.“ Bauer wird bereits an diesem Samstag gegen Haidhausen (16 Uhr/Poschinger-Allee) auf der Bank sitzen. Ein Kurzeinsatz ist nicht ausgeschlossen.

Ja, so angespannt ist einmal mehr die Personallage beim TSV. Stürmer Fabian Erhard und Verteidiger Christoph Greinwald wurden zur A-Jugend abgestellt, Offensivmann Bastian Adelwart dürfte ausfallen, er hat die Woche krank daheim verbracht. „Es ist zum Mäusemelken“, klagt Wagner. Nur zu gerne würde er einmal zwei Wochen hintereinander mit derselben Mannschaft auflaufen. Aber das dürfte erst in der neuen Saison etwas werden, vorausgesetzt der Habacher verlängert in Murnau.

Samstagmorgen schließlich galt es, ein weiteres Thema zu behandeln. Die Murnauer wollten unbedingt auch auf dem Hauptfeld kicken, nicht schon wieder auf Kunstrasen. „Das war ein Riesen-Thema.“ Weil zum Ende der Woche wieder Regen einsetzte, verschlechterte sich der Zustand von Stunde zu Stunde. „Der Rasen war schon richtig sumpfig“, erklärt der Coach nach dem Abschlusstraining. Kurzfristig wolle man sich entscheiden. Tendenz: Sie weichen wieder auf Kunstrasen aus. Was fußballerisch kein Problem ist, aber die Statik des Spiels natürlich stark verändert.

Die mitunter technisch besten Teams treffen am Samstag aufeinander. Einen Teil der Haidhauser Mannschaft kennt Wagner noch aus seinen Zeiten in Penzberg. Die „richtig krasse Offensive“ hebt er hervor. Trotzdem – das ist Murnauer Philosophie – wird sich der TSV nicht freiwillig zurückziehen und mit Mauern beginnen. „Das liegt uns nicht so.“ Von seiner Viererkette verlangt der Coach Laufbereitschaft ohne Pause gegen Gerald Diep (18 Tore) und Francisco Bolona (16). Etwas überrascht hat Wagner die Auswärtsbilanz der SpVgg. Während die Münchner zu Hause schwächeln, haben sie in der Fremde noch nicht verloren. „Wir wollen ihnen die erste Niederlage zufügen“, betont er. Seit sich das Thema Aufstieg geklärt hat, fühlt er wieder Leichtigkeit bei seinen Mannen.

Und dann wäre da noch die persönliche Note im Oberland-Fußball. Haidhausen kämpft mit Bad Heilbrunn um die Relegation – beide 50 Punkte. „Natürlich ist man mit Heilbrunn mehr verbunden“, sagt Wagner. Für ein bisschen Schützenhilfe dürfte sich der HSV sicher erkenntlich zeigen.