WSV: Direktes Duell gegen Schäftlarn

„Von Anfang an mit Courage auftreten“

von Andreas Kögl schließen

Das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger in der Kreisklasse 3 ist aktuell auch ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld: Der WSV Unterammergau tritt am Samstagnachmittag (16 Uhr) beim TSV Schäftlarn an.

Unterammergau – Die Partie ist für die Ammertaler der Auftakt einer Serie von Auswärtspartien rund um den Starnberger See.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Unterammergauer „absolut zufrieden“, stellt Sportlicher Leiter Ludwig Hutter klar. Doch heißt es nun, auswärts nachzulegen. Drei Begegnungen in Folge bestreitet der WSV auf fremden Plätzen. Auf Schäftlarn folgen Münsing und Berg. „Wenn wir nicht unten reinrutschen wollen, müssen wir auch dort was holen“, sagt Hutter. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie beim 2:2 in Benediktbeuern gezeigt.

„Es gibt auch keinen Grund, unser Licht unter den Scheffel zu stellen“, betont Hutter. Für einen Aufsteiger sind drei Siege aus sechs Partien eine gute Ausbeute. Daher fährt der WSV nicht ohne Selbstvertrauen nach Schäftlarn. „Wir dürfen uns nur nicht den Schneid abkaufen lassen, sondern müssen von Anfang an mit Courage auftreten.“

Personell allerdings sieht es nicht rosig aus. Die Ausfälle ziehen sich durch alle Mannschaftsteile – und sind namhaft. Torhüter Marco Diroma zwickt’s in der Leiste, für ihn fängt Lorenz Noll. Stefan Wagner, der zuletzt eine Hälfte spielte, plagt eine Fußverletzung. Er muss wieder aussetzen. Abwehrchef Lukas Spindler fehlt schon länger, und bei Christian Kolb sind alte Probleme wieder aufgetreten. „Er muss das jetzt mal richtig auskurieren“, sagt Hutter. „Das alles gilt es erst einmal zu verkraften.“ ak