Welpenschutz vorbei: Unterammergaus Coach fordert mehr von seinen Spielern

Von: Oliver Rabuser

Zuletzt verlor Unterammergau deutlich gegen Altenstadt. © Oliver Rabuser

Unterammergau will sich nach der Niederlage gegen Altenstadt rehabilitieren. Gegen Polling erwartet der WSV-Trainer ein anderes Gesicht seiner Mannschaft.

Unterammergau – Greift das Gesetz der Serie, hat der WSV Unterammergau beim Gastspiel in Polling wenig zu befürchten. Auf Niederlagen ließen die Ammertaler bislang immer einen Sieg folgen. Doch einfach wird’s nicht.

Die 1:4-Abfuhr gegen den TSV Altenstadt hat Spuren hinterlassen. Mentale wie physische. Routiniers wie Simon Stumpfecker (privat), Ferdinand Brauchle (Rücken) und Stefan Wagner fallen sicher beziehungsweise höchstwahrscheinlich aus. Auch Pius Zehetmeier wird fehlen. „Wir kommen trotz des breiten Kaders sehr mager daher“, sagt Josef Thiermeyer. Ärgerlich, denn die Partie könnte richtungsweisend für den Herbst sein.

Ein wenig hadert der Coach mit dem Verlauf der bisherigen Saison. Mit mehr Cleverness hätte seine Mannschaft in der Tabelle woanders stehen können. Bis dato zeigten er und sein Co-Trainer Tobias Benning viel Verständnis für die Situation. Kreisliga ist schließlich etwas Neues. Nach der jüngsten Heimpleite aber scheint der Welpenschutz vorbei zu sein. Es herrschte Redebedarf. Besonders bei Benning. Er übernahm die Aufarbeitung, redete sich den Frust von der Seele.

Hinterher ergänzten vor allem die älteren Spieler ihre Sichtweise. Genau von ihnen erwartet sich Thiermeyer mehr Führung. „Anfeuern kann ich auf und neben dem Platz.“ Ein Seitenhieb auf Kapitän Robin Reiter und Wagner, zudem auf Brauchle, den er im zweiten Abschnitt ausgewechselt hatte. Überdies erwartet der Coach von seiner Elf, eine Partie genauer zu lesen.

Welche Spieler des Gegners zeigen Schwächen? Wann soll gemeinschaftlich und nicht von einzelnen Akteuren angelaufen werden? Wie kann ich mich besser in Position bringen? Fragen, die seine Spieler beantworten und entsprechend reagieren müssen, fordert Thiermeyer. Gegen Altenstadt gingen die Unterammergauer zur Pause davon aus, das Ganze noch auf die Reihe zu bekommen. Doch die Gäste veränderten die Taktik, der WSV schaute hilflos zu. Chancen blieben aus, das Selbstvertrauen war weg.

Die Ausfälle bestmöglich zu kompensieren, sieht Thiermeyer nun als Hauptaufgabe an. Zurückziehen, einigeln und abwarten wertet er als falsches Zeichen. Lieber soll die Mannschaft in Polling „hoch anlaufen und versuchen Fehler zu provozieren.“ Dieses Mal auf der richtigen Seite. (or)